Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184022
ИКТ 14308
Организации 11109
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26288
Персоны 79073
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Селиванов Евгений


УПОМИНАНИЯ


01.10.2025 «Джун» запустил холодный поиск кандидатов с помощью ИИ на hh.ru 1
30.10.2017 ИТ-разработку резидента «Сколково» можно использовать в аэрокосмической отрасли 1
18.04.2017 Новая разработка резидента «Сколково» упростит управление «умным домом» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Селиванов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 48 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 64 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
Crestron 100 1
Эремекс - Eremex 16 1
Nest 39 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 122 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 239 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3424 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1888 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5849 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1843 1
Data monetization - Монетизация данных 1776 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 608 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 155 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33190 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1533 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1119 1
IP-сеть - MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 42 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4470 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6054 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1987 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22502 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1024 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14477 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4765 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2699 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 617 1
Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 15 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 312 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 26 1
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 92 1
iRidium lite 2 1
iRidium store 2 1
iRidium pro 2 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 93 1
Apple HomeKit 46 1
Летов Никита 1 1
Королев Сергей 44 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17872 1
Швеция - Королевство 3661 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 1
Индия - Bharat 5623 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 1
Турция - Турецкая республика 2458 1
Южная Корея - Республика 6801 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5401 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 383 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще