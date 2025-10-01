Разделы

«Джун» запустил холодный поиск кандидатов с помощью ИИ на hh.ru

Сервис для автоматизации рекрутинга на основе ИИ «Джун» представил новую функцию — холодный поиск кандидатов на hh.ru. Хотя поиск по базе hh.ru остается одним из главных инструментов рекрутеров, у джоб-борда есть ограничения — при большом количестве резюме система выдает много нерелевантных результатов. HR-специалистам приходится вручную просматривать десятки страниц, чтобы отобрать подходящих кандидатов. Это особенно затрудняет работу на массовых позициях, где работу ищут тысячи кандидатов. Об этом CNews сообщили представители «Джун».

«Джун» позволяет рекрутерам отфильтровать поисковую выдачу hh.ru со скоростью до 1,5 тыс. резюме в минуту. Внутри сервиса множество готовых фильтров, которых нет на джоб-борде — по навыкам, опыту, образованию, заработной плате, местоположению, частоте смены рабочих мест и другие. Помимо этого, пользователь может установить любые собственные требования к кандидату, например, указать конкретные сроки работы на разных местах. На выходе рекрутер получает список кандидатов, максимально соответствующих заданным параметрам. Таким образом, инструмент экономит часы работы рекрутеров и ускоряет сроки найма специалистов.

«Когда «Джун» был готов, мы провели его тестирование на целевой группе рекрутеров, чтобы замерить эффективность и точность инструмента. Выяснилось, что платформа в среднем на 8% эффективнее HR-специалистов из-за отсутствия человеческих факторов, а общие показатели точности работы Джуна составили почти 98%», — сказал СЕО и основатель «Джуна», Евгений Селиванов.

Изначально «Джун» создавался как ИИ-инструмент для разбора откликов с возможностью автоматически приглашать кандидатов на собеседования и отказывать им. Однако функция холодного поиска расширяет его возможности и превращает в инструмент, который может полностью автоматизировать первичную коммуникацию с кандидатами с помощью ИИ. При этом, по словам Евгения, в скором времени «Джун» сможет проводить кандидата и по последующим этапам собеседований в компании.

