Новинки умного освещения Yeelight уже в продаже в России

Компания diHouse представляет на российском рынке ряд новинок от ведущего мирового бренда умного освещения Yeelight: светодиодные RGB-панели на подставке, две модели зеркал для макияжа с подсветкой, встраиваемые светильники и светильники с датчиками движения разной длины. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Светодиодные панели на подставке Yeelight YL-Rays-Table Light Bar синхронизируются друг с другом и создают освещение с помощью 16 млн цветов. Подсветка осуществляется с трех сторон: спереди, сзади и снизу. Каждый светодиод управляется индивидуально через мобильное приложение Yeelight, что позволяет создавать уникальные варианты подсветки. Одна из панелей оснащена держателем для наушников. Осветительный прибор интегрируется в системы умного дома: Apple HomeKit, «Алиса», Samsung Smart Things. Работает по протоколу Matter.

diHouse Yeelight YL-Rays-Table Light Bar

Встраиваемый светильник Yeelight Mesh Downlight M2 Lite помогает создавать акцентное освещение, которое подчеркнет нужные детали интерьера. Антибликовый светильник монтируется скрытым способом для равномерного распределения света. Доступна плавная регулировка яркости и цветовой температуры в бесступенчатом режиме. Диапазон цветовой температуры составляет 2700-6500 K, а индекс цветопередачи ≥80 Ra приближен к солнечному свету, что делает освещение максимально естественным. Новинка синхронизируется с такими системами умного дома, как: «Умный дом Яндекса», Samsung SmartThings, Apple HomeKit. Благодаря технологии BLE Mesh светильник можно подключать к шлюзу и совмещать работу с другими устройствами.

diHouse Yeelight Mesh Downlight M2 Lite

Светильники с датчиком движения Yeelight Mate Motion Sensor Closet Light 50 см и 30 см оптимальны для дополнительной подсветки в менее освещенных зонах: в шкафу, под полками, в гардеробе и др. Беспроводной светильник устанавливается с помощью магнитного крепления и выглядит незаметным. Регулировка яркости происходит бесступенчатым способом в диапазоне от 1% до 100%. Встроенный датчик движения автоматически распознает человека, и свет включается. Время работы от аккумулятора – до 6 месяцев в автоматическом режиме.

diHouse Yeelight Mate Motion Sensor Closet Light

Зеркало для макияжа с подсветкой Yeelight YL-International Edition-Makeup Mirror создано для профессионального макияжа. Благодаря 36 равномерно распределенным светодиодным лампочкам и мягкому рассеиванию лицо будет оптимально освещено. Угол наклона регулируется в диапазоне 40°.

diHouse Yeelight YL-International Edition-Makeup Mirror

Зеркало для макияжа с подсветкой 4-в-1 Yeelight Andromeda Mirror выглядит портативный аксессуар с двустворчатой конструкцией в виде пудреницы. Одно зеркало оснащено подсветкой, второе обладает 3-кратным увеличением. Подсветка с индексом цветопередачи ≥ 80 не искажает черты лица и позволяет аккуратно и точно наносить макияж. Доступно три режима яркости. Цветовая температура составляет 4000 K. Работает от аккумулятора мощностью 5000 мАч, одного заряда хватает почти на 2 месяца непрерывной работы. Зеркало можно использовать и как внешний аккумулятор для подзарядки смартфона или беспроводных наушников. Выполняет функцию грелки для рук в холодное время года – поверхность нагревается до 60°C.