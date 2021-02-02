Legrand анонсировала умные устройства для контроля климата и профилактики вирусных заболеваний

Группа Legrand объявила о запуске в России линейки умных климатических устройств: метеостанции с модулями измерения количества осадков и скорости ветра, а также станции мониторинга качества воздуха в помещении. Новые модели уже доступны к продаже. Они являются частью расширенного портфолио IoT-продукции бренда Netatmo и позволяют получить точные данные о погоде на улице и домашнем микроклимате, а также создать комфортные условия для профилактики вирусных заболеваний.

Метеостанция Legrand измеряет климатические и другие параметры окружающей среды каждые пять минут, составляет графики их изменений и прогнозы погоды. Если какой-либо показатель отклонится от нормы, система предупредит об этом пользователя с помощью уведомления. Собранные данные, статистика и прогнозы в простом и понятном виде отображаются на смартфоне, планшете или компьютере. Метеостанция синхронизируется с мобильным приложением Netatmo Weather (доступно для Android и iOS), поддерживает платформу управления «умным домом» Apple HomeKit и работает с голосовым помощником Alexa.

Новинка поставляется с беспроводным уличным модулем, который анализирует температуру и влажность воздуха за окном, работая при температуре от –40 °C до 65 °C. В доме можно установить до трех дополнительных комнатных модулей для отслеживания параметров микроклимата в разных помещениях: температуры, влажности, давления, содержания углекислого газа и уровня шума. Модули выпускаются в прочном алюминиевом корпусе с современным минималистичным дизайном. Они подключаются по Wi-Fi и могут передавать данные на метеостанцию с расстояния до 100 метров.

Расширить возможности системы можно, подключив к ней модуль измерения осадков. С ним метеостанция сможет отправлять уведомления о начале дождя, передавать в режиме реального времени данные о количестве осадков, выпавших за час, и составлять на основе этой информации графики со статистикой.

Также к умной метеостанции Legrand можно подключить анемометр. Этот модуль регистрирует в режиме реального времени скорость и направление ветра, в том числе порывистого. Благодаря применению ультразвуковой технологии достигается максимально высокая точность замеров. Используя данные с модуля, метеостанция может отправлять уведомления при достижении определенной скорости ветра, отображать статистику измерений и рассчитывать температуру воздуха, которую человек на улице будет ощущать с учетом всех климатических факторов.

Оба дополнительных модуля защищены от воды, снега, града, сильного ветра и ультрафиолетового излучения.

Владельцы умной метеостанции Legrand получают доступ к сервису Netatmo Weathermap — сообществу пользователей персональных метеостанций. Оно собирает и распространяет данные о наружной температуре, осадках и ветре в 170 странах. Эту информацию используют ведущие метеорологические организации, чтобы повысить точность прогнозов погоды.

Умная станция мониторинга качества воздуха в помещении измеряет уровень шума, содержание углекислого газа, влажность и температуру воздуха. Станция предупредит об ухудшении этих показателей и даст рекомендации, как изменить микроклимат, чтобы, например, избежать распространения вирусных инфекций (вовремя проветрить комнату, понизить или повысить влажность воздуха). Следуя подсказкам умного устройства, пользователь может создать комфортные условия для повышения общего тонуса организма, сохранения продуктивности в условиях «домашнего офиса», улучшения качества сна и качества жизни в целом. При желании можно будет связать в одну сеть несколько умных станций Netatmo в формате мультирум и разместить их в разных помещениях – это поможет найти оптимальный баланс параметров для каждой комнаты и минимизировать негативные факторы, способные повлиять на самочувствие человека.

Управление устройством осуществляется с помощью приложения Healthy Home Coach (доступно для Android и iOS). В нем можно выбрать один из трех профилей: общий, для семей с детьми или для астматиков. От этого будут зависеть целевые значения климатических показателей и персональные рекомендации системы для вашего дома. Также станция поддерживает платформу «умного дома» Apple HomeKit.

«В наши дни, в условиях пандемии, люди все более ответственно относятся к своему самочувствию и здоровью близких. Мы стали проводить больше времени дома, что, конечно, влияет на наше самочувствие и настроение. Например, плохая вентиляция помещений или пренебрежение проветриванием может существенно снизить концентрацию внимания, вызвать головную боль и усталость, значительно уменьшая нашу продуктивность в условиях «домашнего офиса». И, что еще опаснее, может дать возможность вирусу пребывать дольше в активной фазе, если он уже присутствует в воздухе. Умные климатические устройства Netatmo помогут решить эти проблемы. Станция мониторинга качества воздуха напомнит, когда пора проветрить комнату, включить увлажнитель или перенастроить кондиционер в детской. А метеостанция не даст погоде застать вас врасплох», — отметил Иван Крохмальный, директор по развитию «Legrand Россия и СНГ».

Умные устройства можно приобрести в магазинах «М.Видео», «Эльдорадо», «Технопарк» и re:Store в Москве и области.