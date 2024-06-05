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Исследование GfK: половина жителей крупных городов России уже пользуются устройствами умного дома

Международная исследовательская компания GfK опубликовала результаты исследования о знании систем умного дома и их использовании в России. Согласно этим данным, 52% россиян, проживающих в крупных городах, уже пользуются устройствами умного дома, и еще 23% планируют стать пользователями умного дома в ближайшем будущем. Об этом CNews сообщили представители GfK.

Исследование в формате онлайн-опроса проводилось среди людей в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в крупных городах (с населением от 700 тыс. человек). В разных возрастных категориях количество людей, использующих устройства умного дома, отличается. Самые активные пользователи умных технологий — люди в возрасте от 18 до 45 лет, особенно – семьи с детьми. Но и в более старших возрастных группах количество пользователей или планирующих начать пользоваться умным домом превышает 50%.

Самыми популярными устройствами, которые чаще всего называли пользователи умного дома, являются умные колонки и умная бытовая техника (прежде всего роботы-пылесосы и чайники). Кроме того, люди интересуются устройствами, которые позволяют сделать умными обычные бытовые приборы (умные розетки, выключатели или реле).

Подавляющее большинство жителей крупных городов рассматривают умный дом как то, что помогает сделать жизнь удобнее, комфортнее и безопаснее. Желание облегчить работы по дому – самый распространенный мотив покупки умных устройств среди пользователей. Исследование показало, что те пользователи, которые уже подключили умные устройства, чаще хотят создать единую экосистему и готовы приобретать новые гаджеты, чтобы автоматизировать домашнюю рутину.

Главные критерии россиян при выборе производителя умного дома: легкость установки и настройки умных устройств, а также возможность управлять ими со смартфона или голосом.

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Самая известная экосистема на российском рынке — умный дом «Яндекса» с «Алисой». По уровню спонтанного знания экосистема «Яндекса» в три раза превосходит ближайшего производителя умных девайсов — Xiaomi Mi Home. Также в топе узнаваемости находятся умный дом VK, умный дом Сбербанка и Google Home.

Более половины (56%) всех пользователей умного дома в российских городах отдают предпочтение умному дому с «Алисой». Экосистема Xiaomi встречается в три раза реже: ее устройства есть у 19% респондентов, а девайсы умного дома VK — у 10%.

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