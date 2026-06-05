На российском рынке представлены серия телевизоров Xiaomi TV S Mini LED 2026 и робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi, объявляет о старте продаж новой серии телевизоров Xiaomi TV S Mini LED 2026 и робота-пылесоса Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Серия Xiaomi TV S Mini LED 2026

Телевизоры серии Xiaomi TV S Mini LED 2026 доступны в диагоналях 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. Корпус устройства выполнен в темно-сером цвете и имеет двойную подставку. Соотношение экрана к корпусу достигает 98% во всей серии.

Технология QD-Mini LED в устройстве позволяет достигать глубокого контраста, проработанных деталей и впечатляющей яркости. Пиковая яркость составляет до 1200 нит, цветовой охват – 94% DCI-P38, а количество отображаемых цветов – 1,07 млрд. Телевизор поддерживает HDR10+, HLG и режим Filmmaker. А на версиях с диагональю 85 и 98 дюймов эффект присутствия усиливает технология Dolby Vision.

Модели 55, 65 и 75 дюймов поддерживают частоту обновления до 120 Гц в игровом режиме Game Boost. Во флагманских 85- и 98-дюймовых версиях собственная частота устройств в 144 Гц может быть увеличена до 288 Гц в игровом режиме Game Boost.

Звук создается двойными динамиками по 15 Вт с Dolby Audio и DTS:X во всей серии. На моделях с диагональю 85 и 98 дюймов эффект усиливается технологией Dolby Atmos15, которая создает объемное и пространственное звучание.

Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro

Модель Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro предназначена для ежедневной уборки. Благодаря двум выдвижным валикам робот добирается до краев и углов.

Мощность всасывания – 15 000 Па. Центральная и боковая щетки обладают защитой от спутывания волос. Система обхода препятствий обеспечивает миллиметровую точность обнаружения, а лазерная навигация LDS позволяет аккуратно перемещаться вокруг мебели, кабелей и других предметов. При переходе к уборке коврового покрытия робот автоматически поднимает валики для мытья пола и увеличивает мощность всасывания для более тщательной очистки ворса.

Автоматическая базовая станция «все в одном» выполняет сразу несколько задач: собирает пыль, очищает валики водой и сушит их горячим воздухом. Кроме того, Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro поддерживает управление через приложение Xiaomi Home, позволяя удаленно планировать уборку и отслеживать ее ход.

Цена и доступность

Рекомендованная цена серии Xiaomi TV S Mini LED 2026: Xiaomi TV S Mini LED 2026 55' - от 49 990 руб.; Xiaomi TV S Mini LED 2026 65' - от 69 990 руб.; Xiaomi TV S Mini LED 2026 75' - от 89 990 руб.; Xiaomi TV S Mini LED 2026 85' - от 129 990 руб.; Xiaomi TV S Mini LED 2026 98' - от 249 990 руб.

Рекомендованная цена Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro – от 46 990 руб.