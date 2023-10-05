В России катастрофа с Xiaomi. Умные устройства больше не работают, серверы недоступны, сломалась вся экосистема
Экосистема Xiaomi вышла из строя по всей России. Не работает фирменное приложение Mi Home, используемое для управления техникой, нет доступа к аккаунтам, не открывается магазин приложений GetApps. Смена провайдера не дает результата, подмена российского IP-адреса иностранным – тоже. Xiaomi хранит молчание, причины сбоя и сроки его устранения держатся в тайне.
Xiaomi сломалась по-крупному
В России внезапный крупномасштабный сбой всей экосистемы компании Xiaomi. По всей стране владельцы устройств китайской компании жалуются на невозможность подключиться к умным устройствам компании. В частности, перестало работать фирменнное приложение Mi Home – центр управления всей домашней электроникой Xiaomi, а также носимых устройств.
Примечательно, что у некоторых пользователей часть гаджетов пока продолжает работать. Так, у одного из сотрудников редакции CNews, находящегося в данный момент времени в Москве, полностью функционирует смарт-браслет Mi Band 5, но в данном случае он работает в связке с Apple iPhone 13. Другой сотрудник редакции, в настоящее время дислоцирующийся на юге России, сообщил о невозможности воспользоваться ни одним из имеющихся у него гаджетов Xiaomi в полной мере.
Например, перестал функционировать робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro — доступа к нему через приложение Mi Home нет. Он по-прежнему принудительно включается нажатием на кнопку на корпусе, но в пространстве ориентируется не так, как при работающей экосистеме Xiaomi. По-видимому, построенная им ранее карта тоже недоступна, и он перемещается, положившись исключительно на датчики и постоянно натыкаясь на препятствия, которые ранее объезжал.
Причина не установлена
К моменту выпуска материала Xiaomi не комментировала происходящее, но проблема явно носит всероссийский характер. Согласно сервису Downradar, экосистема китайского вендора сломалась 4 октября 2023 г. приблизительно в 20 часов по Москве – в этот период стали появляться первые сообщения о сбоях. К полуночи 5 октября 2023 г. количество жалоб приближалось 300, и есть вероятность, что к утру того же дня по Москве их будет кратно больше.
Больше всего сообщений поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Отчеты идут со всех уголков страны – из Сибири, с Юга, центральных регионов.
Притом проблема, судя по сообщениям, касается далеко не только приложения MiHome и привязанных к ним устройств – у многих нет доступа к своему аккаунту в Xiaomi, а у кого-то не открываются магазин приложений GetApps и сообщество Mi Community. При этом на момент публикации материала официальный российский сайт Xiaomi (mi.com/ru) открывался без каких-либо трудностей.
У журналиста CNews тоже нет доступа ни к GetApps, ни личному кабинету Xiaomi. При попытке зайти на сайт account.xiaomi.com с мобильного устройства из-под любого браузера выдается ошибка 404. Тот же ответ возвращает браузер на настольном компьютере.
Ошибку 404 сотрудник редакции получил на смартфонах Mi Max 3, Redmi Note 10S и Redmi 10. От провайдера и типа подключения это не зависит – были попытки зайти в личный кабинет с домашнего интернета «Билайн», а также с мобильного интернета «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2. Согласно сообщениям пользователей сайта Downradar, виртуальная замена российского IP-адреса иностранным не является панацеей.
Проблема грандиозного масштаба
К моменту выхода материала Xiaomi не называла примерных сроков устранения сбоя. В России, после ухода LG, Samsung, Apple и целого ряда других брендов смартфонов, телевизоров и прочей техники она стала одним из лидеров рынка, а в случае со смартфоном – и вовсе лидером – CNews писал, что к концу лета 2023 г. ее доля на российском мобильном рынке достигла 28%.
Таким образом, случившееся может отразиться на миллионах россиян по всей стране. Пока существует вероятность, что во все происходящее может быть связано с антироссийскими санкциями, которые поддерживают, к примеру, китайские компании Huawei и Lenovo. Xiaomi в подобном пока не замечена, хотя почти сразу после 24 февраля 2022 г. она вдвое сократила импорт своей техники в Россию.