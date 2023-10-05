В России катастрофа с Xiaomi. Умные устройства больше не работают, серверы недоступны, сломалась вся экосистема

Экосистема Xiaomi вышла из строя по всей России. Не работает фирменное приложение Mi Home, используемое для управления техникой, нет доступа к аккаунтам, не открывается магазин приложений GetApps. Смена провайдера не дает результата, подмена российского IP-адреса иностранным – тоже. Xiaomi хранит молчание, причины сбоя и сроки его устранения держатся в тайне.

Xiaomi сломалась по-крупному

В России внезапный крупномасштабный сбой всей экосистемы компании Xiaomi. По всей стране владельцы устройств китайской компании жалуются на невозможность подключиться к умным устройствам компании. В частности, перестало работать фирменнное приложение Mi Home – центр управления всей домашней электроникой Xiaomi, а также носимых устройств.

Примечательно, что у некоторых пользователей часть гаджетов пока продолжает работать. Так, у одного из сотрудников редакции CNews, находящегося в данный момент времени в Москве, полностью функционирует смарт-браслет Mi Band 5, но в данном случае он работает в связке с Apple iPhone 13. Другой сотрудник редакции, в настоящее время дислоцирующийся на юге России, сообщил о невозможности воспользоваться ни одним из имеющихся у него гаджетов Xiaomi в полной мере.

Сообщения о сбоях поступают со всей России

Например, перестал функционировать робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro — доступа к нему через приложение Mi Home нет. Он по-прежнему принудительно включается нажатием на кнопку на корпусе, но в пространстве ориентируется не так, как при работающей экосистеме Xiaomi. По-видимому, построенная им ранее карта тоже недоступна, и он перемещается, положившись исключительно на датчики и постоянно натыкаясь на препятствия, которые ранее объезжал.

Причина не установлена

К моменту выпуска материала Xiaomi не комментировала происходящее, но проблема явно носит всероссийский характер. Согласно сервису Downradar, экосистема китайского вендора сломалась 4 октября 2023 г. приблизительно в 20 часов по Москве – в этот период стали появляться первые сообщения о сбоях. К полуночи 5 октября 2023 г. количество жалоб приближалось 300, и есть вероятность, что к утру того же дня по Москве их будет кратно больше.

Без Mi Home многие гаджеты Xiaomi становятся почти бесполезными

Больше всего сообщений поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Отчеты идут со всех уголков страны – из Сибири, с Юга, центральных регионов.

Притом проблема, судя по сообщениям, касается далеко не только приложения MiHome и привязанных к ним устройств – у многих нет доступа к своему аккаунту в Xiaomi, а у кого-то не открываются магазин приложений GetApps и сообщество Mi Community. При этом на момент публикации материала официальный российский сайт Xiaomi (mi.com/ru) открывался без каких-либо трудностей.

Личный кабинет Xiaomi недоступен

У журналиста CNews тоже нет доступа ни к GetApps, ни личному кабинету Xiaomi. При попытке зайти на сайт account.xiaomi.com с мобильного устройства из-под любого браузера выдается ошибка 404. Тот же ответ возвращает браузер на настольном компьютере.

Сайт Xiaomi, по сути, просто каталог товаров, прекрасно функционирует

Ошибку 404 сотрудник редакции получил на смартфонах Mi Max 3, Redmi Note 10S и Redmi 10. От провайдера и типа подключения это не зависит – были попытки зайти в личный кабинет с домашнего интернета «Билайн», а также с мобильного интернета «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2. Согласно сообщениям пользователей сайта Downradar, виртуальная замена российского IP-адреса иностранным не является панацеей.

Проблема грандиозного масштаба

К моменту выхода материала Xiaomi не называла примерных сроков устранения сбоя. В России, после ухода LG, Samsung, Apple и целого ряда других брендов смартфонов, телевизоров и прочей техники она стала одним из лидеров рынка, а в случае со смартфоном – и вовсе лидером – CNews писал, что к концу лета 2023 г. ее доля на российском мобильном рынке достигла 28%.

Фото: Xiaomi В России Xiaomi очень любят. Но что если происходящее - не сбой, а новая политика компании по отношению к россиянам?

Таким образом, случившееся может отразиться на миллионах россиян по всей стране. Пока существует вероятность, что во все происходящее может быть связано с антироссийскими санкциями, которые поддерживают, к примеру, китайские компании Huawei и Lenovo. Xiaomi в подобном пока не замечена, хотя почти сразу после 24 февраля 2022 г. она вдвое сократила импорт своей техники в Россию.

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