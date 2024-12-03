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Новые роутеры Xiaomi уже в продаже в России

Компания diHouse представляет новые роутеры Xiaomi Router AX1500 и Xiaomi Router AX3000T, обеспечивающие доступ к интернету в жилых, коммерческих, офисных и производственных помещениях. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Роутер Xiaomi Router AX3000T позволяет подключать до 254 устройств. Площадь покрытия достигает 372 кв. м. Модель поддерживает технологию Wi-Fi 6 и работает в диапазонах 2,4/ 5 ГГц, обеспечивая скорость передачи данных до 3000 Мбит/с. Показатель пропускной способности достигает 160 МГц. Технология OFDMA минимизирует задержку при передаче данных, что значительно снижает нагрузку на сеть.

При отсутствии текущего подключения роутер автоматически переходит в спящий режим. На корпусе расположены три разъема LAN и один порт WAN. Данные защищены по стандарту безопасности WPA3. Доступны расширенные настройки в мобильном приложении Mi Home. Роутер оснащен чипом NFC, который помогает установить соединение между смартфоном и роутером.

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diHouse
Новые роутеры Xiaomi уже в продаже в России

Роутер Xiaomi Router AX1500 поддерживает скорость одновременной двухдиапазонной беспроводной связи до 1501 Мбит/с. В диапазоне 5 ГГц также поддерживается технология Wi-Fi 6. Роутер оснащен четырьмя портами Ethernet. Для доступа в интернет можно подключить сетевой кабель к любому из портов без необходимости различать WAN и LAN.

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Поддержка двухдиапазонной интеграции обеспечивает высокую скорость интернета в диапазоне 5 ГГц и проникновение сигнала сквозь стены в диапазоне 2,4 ГГц. Умное переключение настраивается индивидуально. Технология OFDMA обеспечивает одновременную и бесперебойную передачу данных на несколько устройств (требуется терминальное устройство, поддерживающее OFDMA). Технология Mesh поддерживает различные гибридные сетевые методы, позволяя подключать до 10 устройств для более широкого распространения сигнала.

Роутер можно подключать к ТВ-приставке. Кроме того, устройство автоматически распознает смартфоны Xiaomi/Redmi, активируя ускоритель игр, что позволяет снизить количество задержек и ошибок подключения.

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