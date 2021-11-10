Honor презентовала в России смартфоны Honor 50, флагманский ноутбук и другие устройства

Компания Honor представила в России новую серию смартфонов Honor 50 в ходе онлайн-презентации. На мероприятии был представлен смартфон Honor 50 и младшая модель серии – смартфон Honor 50 Lite. Оба устройства получили сервисы Google. Также компания презентовала новый флагманский ноутбук – Honor MagicBook View 14 и два устройства платформы Honor Choice: робот-пылесос Honor Choice Robot Cleaner R1 и беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X.

Смартфон Honor 50

Смартфон Honor 50 получил 6,57-дюймовый OLED-экран с изогнутыми краями с 1,07 млрд отображаемых цветов и 100% цветовым охватом DCI-P3. Частота обновления экрана до 120 Гц гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен, а частота дискретизации до 300 Гц обеспечивает мгновенную реакцию на касания для быстродействия во время игр.

Смартфон оснащен процессором Qualcomm SnapdragonTM 778G 5G для обеспечения высокой производительности, а также селфи-камерой 32 Мп и квадрокамерой 108 Мп с функцией мультивидео с расширенными возможностями.

Смартфон Honor 50 оснащен аккумулятором 4300 мАч и технологией быстрой зарядки Honor SuperCharge 66 Вт , что дает возможность пользоваться устройством весь день и пополнять заряд до 70% всего за 20 минут.

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Устройство доступно для предзаказа на официальном сайте бренда, в фирменных розничных магазинах и других каналах партнеров бренда с 10 по 18 ноября 2021 г. по цене 34 990 руб. (6 ГБ+128 ГБ), 39 990 руб. (8 ГБ+128 ГБ) и 44 990 (8 ГБ+256 ГБ). При оформлении предзаказа пользователи также смогут получить скидку в корзине до 4000 рублей и беспроводные наушники Honor Earbuds 2 Lite в подарок. В продаже Honor 50 появится с 19 ноября 2021 г. Первые покупатели также получат приятные бонусы от партнеров бренда: два месяца бесплатной подписки от ivi, 30 дней подписки «Яндекс плюс» и скидку 25% на покупку в «Литрес».

Смартфон Honor 50 Lite

Смартфон Honor 50 Lite оснащен технологией быстрой зарядки Honor SuperCharge 66 Вт, которая позволяет зарядить смартфон до 55% за 15 минут, батареей 4300 мАч и 6,67-дюймовым FullView-экраном с узкими рамками 1,05 мм, что обеспечивает полезную площадь 94,4%.

Устройство имеет квадрокамеру 64 Мп, а также 128 ГБ памяти для хранения более 11 тыс. песен, 28 тыс. фотографий и 440+ HD-видео.

Смартфон поступит в продажу 19 ноября 2021 г. по рекомендованной розничной цене 21 990 рублей.

Honor MagicBook View 14

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Ноутбук получил 2.5K сенсорный FullView-экран с полезной площадью 90,5% и поддержкой до 10 касаний, увеличенную автономность до 15 часов и быструю зарядку 65 Вт, а также первую в индустрии двойную широкоугольную Ultra HD камеру 5 Мп.

Высокую производительность устройства обеспечивает процессор Intel Core i7 на основе 10-нм техпроцесса SuperFin в максимальной комплектации.

Ноутбук также получил сертификат Intel Evo, двухканальную ОЗУ 16 ГБ и порт Thunderbolt 4 для поддержки вывода видео 8K .

Предзаказ устройства стартует с 23 ноября 2021 г. по цене от 89 990 рублей.

Honor Choice Robot Cleaner R1

Робот-пылесос Honor Choice Robot Cleaner R1 способен избавить пользователей от необходимости ручной уборки в квартире или доме. Мощность всасывания 2600 Па обеспечивает производительность, которая не оставит шансов даже крупному мусору: шерсти, крупе и даже кофейным зернам. Устройство предусматривает как сухую, так и влажную уборку, а контролировать его работу можно с помощью пульта дистанционного управления.

Honor Choice Earbuds X

Беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X являются легким внутриканальным решением: 28 часов автономной работы, два микрофона для шумоподавления во время звонков, звуковой драйвер 12 мм с биодиафрагмой и стандарт защиты IPX4.