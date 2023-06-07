В России начались продажи роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner R2 | R2 Plus c лидаром и функцией влажной уборки

В России начались продажи роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner R2 | R2 Plus c лидаром и функцией влажной уборки.

Второе поколение роботов-пылесосов оснащено лидаром для создания настраиваемых карт помещений, двигателем с повышенной мощностью всасывания 2700 Па, а версия R2 Plus поставляется с удобной станцией самоочистки.

Роботы-пылесосы Honor Choice Robot Cleaner R2 | R2 Plus уже появились на российском рынке в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, Ozon и других.

В Honor Choice Robot Cleaner R2 | R2 Plus установлен лидар нового поколения, который сканирует помещение со скоростью 1,8 тыс. оборотов в секунду и охватывает более 85% площади. Высокая чувствительность сенсора позволяет определять препятствия на расстоянии до 8 метров. Благодаря производительному процессору робот-пылесос составляет карту с точностью до сантиметра и эффективно планирует траекторию уборки для максимального покрытия площади комнаты.

Приложение позволяет создавать и редактировать виртуальную карту помещения, выбирать область для уборки, отслеживать перемещения устройства в реальном времени, изменять настройки для каждой комнаты. Также доступна установка запретных зон, которые робот-пылесос будет обходить во время движения, удаленное управление устройством и настройка уборки по расписанию.

Аккумулятор Honor Choice Robot Cleaner R2 | R2 Plus емкостью 3200 мА·ч полностью заряжается за 5 часов, что обеспечивает до 100 минут беспрерывной работы. Если в процессе уборки заряд аккумулятора заканчивается, робот-пылесос автоматически вернется на док-станцию и возобновит работу, как только аккумулятор зарядится до 80%.

Роботы-пылесосы Honor Choice Robot Cleaner R2 | R2 Plus оснащены четырехкомпонентной системой уборки, которая включает боковую и основную щетки для сбора пыли, турбину с максимальной мощностью всасывания 2700 Па и пылесборник с HEPA-фильтром для сбора мелких частиц пыли.

Роботы-пылесосы Honor Choice Robot Cleaner R2 | R2 Plus преодолевает препятствия высотой до 2 см, а высота корпуса 9,5 см позволяет устройству проходить в труднодоступных местах и собирать пыль даже под низким диваном или кроватью.

Робот-пылесос автоматически определяет вид очищаемой поверхности по сопротивлению на основной щетке и увеличивает мощность всасывания при чистке ковров, эффективно собирая пыль и волосы с ворса.

Honor Choice Robot Cleaner R2 Plus поставляется со станцией самоочистки, оснащенной вместительными мешками объемом 4 литра.

Роботы-пылесосы Honor Choice Robot Cleaner R2 | R2 Plus доступны только в белом цвете, который легко впишется в любой интерьер и уже появились на российском рынке в магазинах электроники и на маркетплейсах.

Honor Choice Robot Cleaner R2 с классической зарядной станцией можно купить по цене 20999 руб., с 6 июня по 17 июля действует специальное предложение — первые покупатели смогут приобрести робот-пылесос со скидкой 3000 рублей. Honor Choice Robot Cleaner R2 Plus со станцией самоочистки стоит 26999 руб., а в рамках спецпредложения — 24499 руб.