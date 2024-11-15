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Ритейлеры начали продажи роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner M1 с гироскопической навигацией

В российских магазинах электроники DNS поступили в продажу новые роботы-пылесосы Honor Choice Robot Cleaner M1. Новинки получили гироскопическую навигацию Smart 3.0, увеличенную мощность всасывания и емкую батарею для уборки большой площади. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Роботы-пылесосы Honor Choice Robot Cleaner M1 используют гироскопическую навигацию Smart 3.0. Система обнаружения препятствий и встроенный чип с интеллектуальными алгоритмами планирования маршрута позволяют составить карту с высокой точностью, а также оптимизировать уборку в реальном времени с учетом фактического расположения объектов в комнатах.

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Honor
Honor Choice Robot Cleaner M1

Через мобильное приложение Honor AI Space можно настраивать график, выбирать очередность уборки помещений, силу всасывания и параметры влажной уборки для каждой комнаты, а также устанавливать запретные зоны.

Система преодоления препятствий помогает пылесосу проходить объекты высотой до 1,5 см, что снижает вероятность застревания робота. При высоте всего 7,4 см Honor Choice Robot Cleaner M1 проскальзывает в труднодоступные места, например, под диваны или кровати.

Пылесосы Honor Choice Robot Cleaner M1 получили увеличенную мощность всасывания — до 4000 Па. Роботы-пылесосы оснащены литиевым аккумулятором емкостью 2600 мАч. Это позволяет работать до 100 минут без подзарядки, а время полной зарядки составляет менее 5 часов.

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Робот-пылесос Honor Choice Robot Cleaner M1 имеет четыре уровня уборки. Две боковые щетки подметают и собирают пыль и мусор на постоянной скорости, затем основная щетка, вращаясь, всасывает их с помощью вентилятора мощностью 4000 Па в пылесборник. А фильтр HEPA (High Efficiency Particulate Air) очищает воздух в поемещении, удаляя частицы пыли размером до 0,2 микрона.

15 ноября 2024 г. роботы-пылесосы Honor Choice Robot Cleaner M1 поступили в продажу в магазины электроники DNS, а позже появятся и в «М.Видео». Новинки доступны в двух цветах: черном и белом. Стоимость роботов-пылесосов составляет 12990 руб., а в период с 15 ноября по 1 декабря 2024 г. действует специальное предложение — скидка 3000 руб. на покупку.

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