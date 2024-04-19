Ритейлеры начали продажи новых моделей роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner R2s, R2s Plus и R2s Lite с лазерной навигацией

В российских магазинах электроники «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS поступили в продажу новые роботы-пылесосы Honor Choice Robot Cleaner R2s, R2s Plus и R2s Lite. Новинки получили LIDAR-навигацию, увеличенную мощность всасывания, емкие батареи для уборки большой площади и поддержку голосового ассистента «Алиса». Кроме того, Robot Cleaner R2s Plus оснащен станцией самоочистки. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Роботы-пылесосы серии Honor Choice Robot Cleaner R2s используют лазерную навигацию для построения карты со скоростью 1800 операций в секунду и охватом помещения более 85%. Система обнаружения препятствий и встроенный чип с интеллектуальными алгоритмами планирования маршрута позволяют составить карту с высокой точностью, а также оптимизировать уборку в реальном времени с учетом фактического расположения объектов в комнатах.

Honor Honor Choice Robot Cleaner R2s Plus

Через мобильное приложение Honor AI Space можно настраивать график, выбирать очередность уборки помещений, силу всасывания и параметры влажной уборки для каждой комнаты, а также устанавливать запретные зоны. Новые роботы-пылесосы также поддерживают «Алису» для голосового управления.

Обновленная серия Honor Choice Robot Cleaner R2s получила увеличенную мощность всасывания — до 5000 Па. Роботы-пылесосы оснащены литиевыми аккумуляторами емкостью до 3200 мАч. Это позволяет работать до 100 минут без подзарядки, время полной зарядки составляет менее 4,5 ч.

19 апреля 2024 г. обновленная серия роботов пылесосов Honor Choice Robot Cleaner R2s поступила в продажу в магазины электроники «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS. Стоимость Honor Choice Robot Cleaner R2s Lite составляет 19 990 руб., Robot Cleaner R2s — 22 990 руб., а Robot Cleaner R2s Plus — 31 990 руб. В период с 19 апреля по 30 апреля 2024 г. действует специальное предложение — скидка до 4000 руб. на покупку.