Ритейлеры начали продажи наушников Honor Choice Earbuds X7

В российских магазинах электроники «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Мегафон», МТС, «Билайн», «Ситилинк» поступили в продажу наушники Honor Choice Earbuds X7. Наушники обеспечивают комфортную посадку, шумоподавление и длительное время работы без подзарядки. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Honor Choice Earbuds X7 — это наушники-вкладыши. Вес каждого наушника составляет 4,9 г.

За звук отвечают драйверы 12,4 мм с композитной диафрагмой с титановым покрытием.

Honor Honor Choice Earbuds X7

Наушники Honor Choice Earbuds X7 обладают тремя уровнями шумоподавления и режимом прозрачности. В приложении Honor AI Space можно выбрать оптимальный режим работы в зависимости от сценария использования. Максимальная мощность шумоподавления в новых Earbuds X7 достигает 45 дБ.

Аккумуляторы наушников обеспечивают до 8 часов непрерывного воспроизведения музыки, а с учетом подзарядок в кейсе автономность достигает 40 часов.

Honor Choice Earbuds X7 оснащены чипом Bluetooth 5.3 с поддержкой двух режимов работы. Производительный и энергоэффективный режимы улучшают защиту от помех и обеспечивают стабильное подключение.

Наушники имеют степень защиты от влаги и пыли IP54 и подходят для прослушивания музыки во время интенсивных тренировок и даже под дождем.

27 августа 2024 г. Honor Choice Earbuds X7 поступили в продажу в магазины электроники «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Мегафон», МТС, «Билайн», «Ситилинк» по цене 2490 руб. В период с 27 августа по 16 сентября 2024 г. действует специальное предложение — скидка 500 руб. на покупку.