Компания Huawei представляет роутер WiFi AX2 в России
Huawei Consumer Business Group (BG) представляет на российском рынке роутер Huawei WiFi AX2, поддерживающий стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6, частоту 5 ГГц и технологию быстрого переключения между диапазонами True Dual-band. Как сообщили CNews представители компании, модель обладает функцией защиты данных Huawei HomeSec, которая помогает обеспечить конфиденциальность личной информации и гарантирует доступ в Интернет только пользователям с соответствующими правами. С помощью технологии HarmonyOS Mesh+ можно подключать дополнительные модули Huawei WiFi AX2 для покрытия больших пространств. Новый роутер также совместим с мобильным приложением Huawei AI Life, которое содержит набор интеллектуальных инструментов для управления домашними сетями.
Huawei WiFi AX2 — бытовой роутер с поддержкой стандарта Wi-Fi 6, обеспечивающий максимальную теоретическую скорость передачи данных в двухдиапазонном режиме до 1500 Мбит/с. Технология True Dual-band позволяет связанным устройствам анализировать качество сигнала и автоматически переключаться между частотами 5 ГГц и 2,4 ГГц. Диапазон 5 ГГц обеспечивает высокую скорость работы устройств во время игр или просмотра онлайн-видео, а частота 2,4 ГГц гарантирует надежное подключение независимо от расстояния до источника сигнала. При этом переключение происходит плавно, без необходимости прерывать онлайн-конференцию или скачивание видеофайла.
Huawei WiFi AX2 поддерживает технологию HarmonyOS Mesh+, которая позволяет пользователям легко настраивать многоуровневую сеть, значительно увеличивая радиус действия сигнала Wi-Fi. Роутер Huawei WiFi AX2 обеспечивает покрытие до 90 м2 площади, поэтому в более просторных помещениях пользователи могут подключить второй роутер и расширить зону покрытия до 160 м2. Технология бесшовного переключения между точками доступа (Super Seamless Roaming), входящая в состав HarmonyOS Mesh+, поддерживает семь алгоритмов роуминга, включая 802.11k и 802.11v. Благодаря высокой (50 мс) скорости переключения, пользователи могут свободно перемещаться по дому, не прерывая игровые сессии или просмотр видео.
Huawei WiFi AX2 предлагает интеллектуальные функции для управления домашними беспроводными сетями в рамках приложения Huawei AI Life. Приложение содержит инструменты умной диагностики, позволяющие визуализировать покрытие сигнала Wi-Fi, обнаруживать и устранять проблемы с беспроводной сетью, а также управлять подключением устройств. Пользователям доступны функции родительского контроля, позволяющие не только ограничивать время, которое дети проводят онлайн, но и блокировать сайты с неподходящим контентом.
Чтобы защитить пользователей от растущих рисков кибератак, Huawei WiFi AX2 поддерживает технологию Huawei HomeSec, которая обеспечивает многоуровневую защиту домашних сетей. В ее составе есть функция Brute Force Attack Prevention, способная выявлять и предотвращать получение несанкционированного доступа к беспроводной сети через подбор пароля. Для обеспечения безопасности данных Huawei WiFi AX2 получил поддержку новейшего стандарта аутентификации и 192-битного шифрования Wireless Protected Access III (WPA3). Пользователи, у которых часто бывают гости, также могут настроить гостевой Wi-Fi: отдельную сеть со своим собственным паролем. Устройства, подключенные к Интернету через гостевой Wi-Fi, изолированы от локальной сети, что исключает возможность получить доступ к личным данным владельца.
С помощью приложения Huawei AI Life пользователи также могут удалять ненужные подключенные устройства и изменять пароль, снижая угрозу безопасности.
На задней панели Huawei WiFi AX2 имеются три адаптивных порта Gigabit Ethernet с поддержкой функции автоопределения WAN/LAN. Такое решение позволяет подключать WAN и LAN-кабели к любому из Ethernet-разъемов при настройке из домашних сетей.
Цены и доступность
Huawei WiFi AX2 в белом цвете будет доступен в официальном интернет-магазине Huawei, фирменных магазинах Huawei и магазинах-партнерах с 10 декабря 2021 г. по рекомендованной розничной цене 3 690 руб.
О Huawei Consumer Business Group:
Продукты и сервисы Huawei доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай. Huawei Consumer BG — одно из трех бизнес-подразделений компании Huawei, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов.