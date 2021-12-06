Компания Huawei представляет роутер WiFi AX2 в России

Huawei Consumer Business Group (BG) представляет на российском рынке роутер Huawei WiFi AX2, поддерживающий стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6, частоту 5 ГГц и технологию быстрого переключения между диапазонами True Dual-band. Как сообщили CNews представители компании, модель обладает функцией защиты данных Huawei HomeSec, которая помогает обеспечить конфиденциальность личной информации и гарантирует доступ в Интернет только пользователям с соответствующими правами. С помощью технологии HarmonyOS Mesh+ можно подключать дополнительные модули Huawei WiFi AX2 для покрытия больших пространств. Новый роутер также совместим с мобильным приложением Huawei AI Life, которое содержит набор интеллектуальных инструментов для управления домашними сетями.

Huawei WiFi AX2 — бытовой роутер с поддержкой стандарта Wi-Fi 6, обеспечивающий максимальную теоретическую скорость передачи данных в двухдиапазонном режиме до 1500 Мбит/с. Технология True Dual-band позволяет связанным устройствам анализировать качество сигнала и автоматически переключаться между частотами 5 ГГц и 2,4 ГГц. Диапазон 5 ГГц обеспечивает высокую скорость работы устройств во время игр или просмотра онлайн-видео, а частота 2,4 ГГц гарантирует надежное подключение независимо от расстояния до источника сигнала. При этом переключение происходит плавно, без необходимости прерывать онлайн-конференцию или скачивание видеофайла.

Huawei WiFi AX2 поддерживает технологию HarmonyOS Mesh+, которая позволяет пользователям легко настраивать многоуровневую сеть, значительно увеличивая радиус действия сигнала Wi-Fi. Роутер Huawei WiFi AX2 обеспечивает покрытие до 90 м2 площади, поэтому в более просторных помещениях пользователи могут подключить второй роутер и расширить зону покрытия до 160 м2. Технология бесшовного переключения между точками доступа (Super Seamless Roaming), входящая в состав HarmonyOS Mesh+, поддерживает семь алгоритмов роуминга, включая 802.11k и 802.11v. Благодаря высокой (50 мс) скорости переключения, пользователи могут свободно перемещаться по дому, не прерывая игровые сессии или просмотр видео.

Huawei WiFi AX2

Huawei WiFi AX2 предлагает интеллектуальные функции для управления домашними беспроводными сетями в рамках приложения Huawei AI Life. Приложение содержит инструменты умной диагностики, позволяющие визуализировать покрытие сигнала Wi-Fi, обнаруживать и устранять проблемы с беспроводной сетью, а также управлять подключением устройств. Пользователям доступны функции родительского контроля, позволяющие не только ограничивать время, которое дети проводят онлайн, но и блокировать сайты с неподходящим контентом.

Чтобы защитить пользователей от растущих рисков кибератак, Huawei WiFi AX2 поддерживает технологию Huawei HomeSec, которая обеспечивает многоуровневую защиту домашних сетей. В ее составе есть функция Brute Force Attack Prevention, способная выявлять и предотвращать получение несанкционированного доступа к беспроводной сети через подбор пароля. Для обеспечения безопасности данных Huawei WiFi AX2 получил поддержку новейшего стандарта аутентификации и 192-битного шифрования Wireless Protected Access III (WPA3). Пользователи, у которых часто бывают гости, также могут настроить гостевой Wi-Fi: отдельную сеть со своим собственным паролем. Устройства, подключенные к Интернету через гостевой Wi-Fi, изолированы от локальной сети, что исключает возможность получить доступ к личным данным владельца.

С помощью приложения Huawei AI Life пользователи также могут удалять ненужные подключенные устройства и изменять пароль, снижая угрозу безопасности.

На задней панели Huawei WiFi AX2 имеются три адаптивных порта Gigabit Ethernet с поддержкой функции автоопределения WAN/LAN. Такое решение позволяет подключать WAN и LAN-кабели к любому из Ethernet-разъемов при настройке из домашних сетей.

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Цены и доступность

Huawei WiFi AX2 в белом цвете будет доступен в официальном интернет-магазине Huawei, фирменных магазинах Huawei и магазинах-партнерах с 10 декабря 2021 г. по рекомендованной розничной цене 3 690 руб.

О Huawei Consumer Business Group:

Продукты и сервисы Huawei доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай. Huawei Consumer BG — одно из трех бизнес-подразделений компании Huawei, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов.