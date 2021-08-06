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В России стартовали продажи наушников Huawei Freebuds 4 с технологией активного шумоподавления

Huawei объявила о начале продаж в России беспроводных Bluetooth-наушников Huawei Freebuds 4 с технологией активного шумоподавления. Устройства сочетают комфорт открытой конструкции с качеством звучания внутриканальных моделей. Новинка получила систему шумоподавления Open-fit ANC 2.0 с двумя микрофонами и технологией адаптивной самонастройки Adaptive Ear Matching (AEM), которая выбирает наиболее подходящие параметры из десяти предварительно настроенных вариантов. Благодаря этому наушники обеспечивают эффективное подавление внешнего шума встречной звуковой волной при различной глубине посадки.

Huawei Freebuds 4 оснащены высокочувствительным микрофоном, который поддерживает запись звуков в широком диапазоне частот — до 48 кГц, обеспечивая высокую детализацию и реалистичность голоса. Микрофон работает в двух режимах, которые можно переключать в приложении Huawei AI Life. Режим Surroundings Mode позволяет вместе с голосом записывать окружающие звуки, а в режиме Voices интеллектуальный алгоритм отделяет и улучшает звук голоса, приглушая окружающие шумы. Динамики диаметром 14,3 мм с мембранами из жидкокристаллического полимера (LCP) способны воспроизводить широкий диапазон частот (до 40 кГц). Звучание низких частот улучшилось за счёт увеличенной на 15% басовой трубки, которая усиливает резонанс мембраны.

При подключении к мобильным устройствам Huawei с интерфейсом EMUI 10.1 или более новой версии задержка сигнала не превышает 150 мс. Высокая синхронность позволяет любителям динамичных видеоигр быстрее реагировать на опасности и наслаждаться игровым процессом в беспроводных наушниках. Усовершенствованы и алгоритмы сопряжения. Huawei Freebuds 4 можно подключить как через облако, так и автоматически, при открытии зарядного чехла. При этом наушники можно подсоединить одновременно к двум устройствам. Это позволяет, например, смотреть кино на ноутбуке, а при поступлении входящего звонка на смартфон ответить на него через те же наушники. Музыка или видео будут автоматически приостановлены, а наушники переключатся на разговор. Центр подключений звуковых устройств Huawei AI Life запоминает до десяти недавно сопряжённых устройств, что позволяет переключать наушники между ними простым касанием.

Инженеры компании создали эргономичные наушники, каждый из которых весит 4,1 г. Легче стал и зарядный чехол, имеющий толщину 21,2 мм при весе 38 г. Несмотря на компактность, Huawei Freebuds 4 имеют высокую автономность. При выключенном шумоподавлении они способны воспроизводить музыку в течение четырёх часов, а зарядный чехол увеличивает время работы до 22 часов. Поддержка технологии быстрой зарядки позволяет заряжать устройство на 2,5 часа прослушивания музыки за 15 минут.

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Наушники Huawei Freebuds 4

Huawei Freebuds 4 доступны в России в двух цветах: «керамический белый» и «мерцающий серебристый». С 6 августа 2021 г. наушники поступили в продажу в фирменные магазины Huawei и в магазины-партнёры компании по рекомендованной розничной цене 12990 руб.

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