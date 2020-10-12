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Huawei представила в России наушники Freebuds Pro с интеллектуальной динамической системой шумоподавления. Цена. Фото

Техника

Huawei Consumer Business Group объявила о выходе на российский рынок наушников Huawei Freebuds Pro. Первые полностью беспроводные наушники с интеллектуальной динамической системой шумоподавления стали флагманом линейки аудио-продуктов Huawei 2020 г. Наушники отличаются дизайном, повышенным комфортом и продолжительным временем работы без подзарядки. Гибридная технология шумоподавления во время разговора сочетает в себе систему с тремя микрофонами и датчик костной проводимости для обеспечения качественной передачи голоса во время вызовов.

Наушники Huawei Freebuds Pro разрабатывались с особым вниманием к комфорту для пользователей. Благодаря уникальной конструкции Huawei Freebuds Pro надежно располагаются в ушах. Сменные силиконовые насадки трех размеров и функция определения правильной посадки наушников с помощью приложения Huawei AI Life позволяет выбрать оптимальный вариант, который обеспечит надежную фиксацию наушников и будет удобен для продолжительного использования. Для этого лаборатория Huawei Audio Lab собрала и проанализировала данные 1 тыс. реальных пользователей со всего мира.

Одним из инновационных решений, реализованным инженерами Huawei в наушниках Freebuds Pro, стала регулируемая динамическая подвеска между динамиком и 11-миллиметровым динамическим драйвером. Технология позволяет стабилизировать акустическую систему наушника, уменьшать вибрации для обеспечения четкого и чистого звука. Дополнительный комфорт при прослушивании дает функция динамической подстройки эквалайзера, которая автоматически оптимизирует звук в зависимости от условий использования.

Huawei Freebuds Pro стали первыми в мире полностью беспроводными наушниками, получившими интеллектуальную систему динамического шумоподавления. По эффективности система превосходит предыдущие модели и способна компенсировать внешние шумы громкостью до 40 децибел, в то время как закрытая внутриканальная конструкция исключает искажения. Для повышения эффективности система имеет сдвоенные микрофоны, расположенные внутри и снаружи каждого вкладыша, которые фиксируют характер окружающего шума, позволяя наушникам автоматически переключаться между тремя режимами шумоподавления: «усиленным», «комфортным» и «общим», для улучшения восприятия звука.

Ветрозащитная конструкция без отверстий для захвата звука снижает влияние посторонних шумов, что позволяет слушать музыку без помех во время бега или езды на велосипеде. Во время вызовов наушники подавляют шум ветра, даже когда его скорость достигает 5 м/с. Пользователь может одним касанием включить активное шумоподавление, настроить громкость, ответить на звонок, запустить воспроизведение трека или пропустить композицию. Специальный алгоритм с распознает характерные жесты пользователя, сводя к минимуму ошибки и случайные срабатывания.

Наушники имеют частоту дискретизации 48 кГц, а диапазон воспроизводимых частот составляет до 20 кГц. Это обеспечивает захват звука в любых частотах в рамках диапазона слухового восприятия человека, что позволяет наушникам воспроизводить звук в высоком качестве.

Режимы звукопроницаемости и усиления голоса позволяют слышать окружающие звуки не вынимая наушники из ушей. Двойное подключение к источникам сигнала на различных устройствах позволяет легко переключаться между ними без привязки к конкретному бренду. Кроме того, Huawei Freebuds Pro оснащены двойной Bluetooth-антенной, что обеспечивает стабильный прием сигнала.

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Беспроводные наушники Huawei Freebuds Pro

При включенной функции активного шумоподавления продолжительность работы от батареи составляет 3,5 часа. При отключенном шумоподавлении одна зарядка позволяет использовать наушники до 7 часов в режиме прослушивания музыки и до 30 часов с зарядным чехлом. Включить и выключить активное шумоподавление можно касанием ножки наушника. Устройство начинает автоматически заряжаться в зарядном чехле, который поддерживает проводную и беспроводную зарядку. При проводной зарядке наушников в течение 10 минут заряд увеличивается на 30%, а при беспроводной на 18%.

Наушники Huawei Freebuds Pro будут представлены в России в трех оттенках: «керамический белый», «угольный черный» или «мерцающий серебристый». Предзаказ на Huawei Freebuds Pro стартует с 12 октября 2020 г.

Устройство поступит в продажу 24 октября в фирменные магазины Huawei и в магазины-партнеры компании по рекомендованной розничной цене – 14990 руб.

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