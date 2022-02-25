Huawei объявляет о начале продаж в России беспроводных роутеров WiFi Mesh 3 со скоростью передачи данных до 3000 Мбит/с

Huawei Consumer Business Group (BG) объявляет о начале продаж в России роутеров Huawei WiFi Mesh 3. Благодаря поддержке стандарта Wi-Fi 6+ и технологии HarmonyOS Mesh+ роутеры Huawei WiFi Mesh 3 обеспечивают подключение 250 устройств на площади до 600 м2 при скорости передачи данных до 3000 Мбит/с. Устройства доступны в двух вариантах комплектации: с двумя или тремя рабочими модулями, и поддерживают NFC, позволяя подключаться в одно касание. Роутеры Huawei WiFi Mesh 3 также совместимы с мобильным приложением Huawei AI Life, которое содержит набор интеллектуальных инструментов для управления домашними сетями. Об этом CNews сообщили представители Huawei.

Быстрая беспроводная сеть для современного дома

Huawei WiFi Mesh 3 поддерживает два диапазона Wi-Fi и обеспечивает передачу данных на скоростях до 2402 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 574 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц, что суммарно гарантирует скорость до 3000 Мбит/с. Каждый модуль Huawei WiFi Mesh 3 имеет четыре высокопроизводительных усилителя мощности, позволяя покрывать сигналом площадь до 200 м2. Объединяя три модуля, пользователь может сформировать единую сеть с общим радиусом действия до 600 м2. При этом Huawei WiFi Mesh 3 поддерживает одновременное подключение до 250 устройств, включая ноутбуки, планшеты, смартфоны и смарт-колонки, что гарантирует стабильное высокоскоростное соединение для комфортного доступа к видеосвязи, интернет-телевидению и сетевым видеоиграм.

Преимущества ячеистой сети

Благодаря технологии Harmony OS Mesh+ роутер поддерживает двухдиапазонные сети, которые объединяют несколько модулей, обеспечивая мгновенное переключение устройств между ними и улучшенное покрытие.

Huawei WiFi Mesh 3

HarmonyOS Mesh+ также отвечает за бесшовный роуминг, включающий в себя восемь протоколов, включая 802.11k/v/r, и другие, что гарантирует снижение задержки во время переключения между роутерами до 50 мс. Это позволяет пользователям свободно перемещаться по дому во время видеосвязи без ощутимых разрывов соединения.

Вдобавок Huawei WiFi Mesh 3 оснащен технологией балансировки нагрузки, которая дает возможность при перегрузке одних частотных диапазонов перенаправлять трафик на другие.

Мгновенное подключение и настройка

Для создания беспроводной сети на основе Huawei WiFi Mesh 3 пользователю необходимо подсоединить маршрутизаторы к сети питания и следовать инструкциям в приложении Huawei AI Life. Роутеры имеют по три адаптивных гигабитных порта WAN/LAN, позволяя подключать кабели WAN и LAN Ethernet к любому из них. Роутер поддерживает NFC, благодаря чему подключение смартфонов к беспроводной сети осуществляется в одно касание, без необходимости вводить пароль и имя Wi-Fi.

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Управление роутерами реализовано через приложение Huawei AI Life, которое получило набор инструментов для настройки и оптимизации сети. Например, функция «Умная диагностика» помогает отслеживать состояние сети и проверять статус каждого подключенного к ней устройства. Пользователю также доступна тепловая карта покрытия сигнала, позволяющая планировать размещение роутеров таким образом, чтобы избежать появления слепых зон. Кроме того, приложение отображает полный список подключенных устройств, позволяя при необходимости отключить любые нежелательные или неопознанные. Также можно настраивать параметры родительского контроля, ограничивая детям время доступа в сеть и к нежелательному контенту.

Безопасность и приватность

Huawei WiFi Mesh 3 поддерживает технологию Huawei HomeSec, которая гарантирует защиту всех подключенных к сети устройств от вредоносных атак и вирусов с помощью систем Anti-Brute Force и LAN Firewall. Устройство также поддерживает режим безопасности WPA3, что обеспечивает дополнительную защиту информации, передаваемой по сети.

Цены и доступность

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Новый роутер Huawei WiFi Mesh 3 в белом корпусе поступит в продажу в двух вариантах комплектации в фирменных магазинах Huawei и магазинах-партнерах компании с 25 февраля. Рекомендованная розничная цена комплектов с двумя и тремя роутерами составит 14 990 руб. и 19 990 руб. соответственно.

О Huawei Consumer Business Group:

Продукты и сервисы Huawei доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай. Huawei Consumer BG — одно из трех бизнес-подразделений компании Huawei, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов.