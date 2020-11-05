Honor представляет смартфон 10X Lite с емким аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой SuperCharge на 22,5 Вт

Бренд Honor представляет смартфон Honor 10X Lite, получивший батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Honor SuperCharge на 22,5 Вт. Высокая производительность, Full HD+ экран с диагональю 6,67 дюйма и дизайном в духе флагманской серии гармонично сочетаются в новом смартфоне. Honor 10X Lite получил квадрокамеру с основным модулем на 48 Мп и сверхширокоугольным объективом на 8 Мп, 4 Гб оперативной памяти и встроенной на 128 Гб с возможностью расширения картой памяти MicroSD объемом до 512 Гб и другие актуальные технологии и функции, включая NFC модуль с возможностью бесконтактной оплаты SberPay, приложения «Кошелек» и других платежных сервисов.

Предзаказ смартфона Honor 10X Lite начнется с 6 ноября по эксклюзивной цене со скидкой от 4000 руб. на официальном сайте интернет-магазина Honor и в других каналах партнеров бренда. При оформлении покупки устройства в период предзаказа пользователи получат дополнительную скидку при подписке на сайте.

Honor 10X Lite построен на базе энергоэффективного процессора Kirin 710A. Обновленная операционная система Magic UI 3.1 получила целый ряд усовершенствований и расширенные возможности для персонализации смартфона, обеспечения приватности и безопасности. Например, режим Multi-Window оценят наиболее активные пользователи смартфона, который позволяет открывать на экране одновременно два приложения, чтобы работать с ними без необходимости переключаться.

Поклонники мобильных видеоигр оценят обновленную технологию GPU Turbo 3.0, которая значительно улучшает воспроизведение видео в популярных игровых приложениях за счет глубокой оптимизации взаимодействия программного обеспечения с аппаратными компонентами.

Honor 10X Lite

Новый смартфон оснащен встроенным накопителем на 128 Гб – это позволяет сохранить в устройстве до 10 тыс. фотографий высокого разрешения, до 300 эпизодов любимых сериалов или целую библиотеку из 12 тыс. электронных книг, не беспокоясь о наличии свободного пространства. Для особенно взыскательных пользователей есть слот 3 в 1, который поддерживает карты памяти MicroSD емкостью до 512 Гб.

Смартфон получил батарею емкостью 5000 мАч, благодаря которой Honor 10X Lite способен работать 1-2 дня без подзарядки. Интеллектуальная технология энергосбережения и поддержка быстрой зарядки Honor SuperCharge мощностью 22,5 Вт позволяют пополнять батарею даже во время коротких перерывов: 30 минут достаточно, чтобы зарядить батарею на 46%, а для полной зарядки нужно всего 95 минут. При этом всего 10 минут зарядки достаточно для того, чтобы 8 часов слушать музыку или 3 часа использовать навигационное приложение. Полного заряда батареи хватает на 79 часов прослушивания музыки, 38 часов голосовых звонков в сетях 4G или 23 часа просмотра видеоконтента.

Honor 10X Lite оснащен ярким FullView экраном с диагональю 6,67 дюйма. Благодаря узким рамкам и миниатюрному отверстию под фронтальную камеру, экран занимает 90,3% площади и при этом смартфон удобно лежит в руке. Разрешение 2400х1080 пикселей, цветовая палитра из 16,7 миллионов оттенков и широкие углы обзора обеспечивают высокий уровень комфорта при просмотре самого разнообразного визуального контента, в том числе чтения книг. Режим электронной книги eBook Mode, в котором яркость и цветовая гамма экрана приближены к параметрам настоящей бумаги, обеспечивает максимальный комфорт для глаз во время длительного чтения. К тому же новый Honor 10X Lite оснащен сертифицированным TUV Rheinland режимом защиты зрения, который фильтрует синюю составляющую спектра подсветки экрана и позволяет предотвратить усталость глаз во время продолжительного взаимодействия со смартфоном.

Honor 10X Lite выполнен в стильном дизайне в духе флагманской серии и доступен в трех цветах: полночный черный, изумрудно-зеленый и ультрафиолетовый закат. Задняя панель устройства имеет глянцевую поверхность в черном цвете и матовую – в остальных.

Встроенный в боковую кнопку питания сканер отпечатков пальцев отличается быстротой и комфортом во взаимодействии. Разблокировка экрана по лицу также доступна. Кроме того, смартфон оснащен разъемом для наушников 3,5 мм для удобного прослушивания аудиофайлов и разъемом USB Type-C.

Honor 10X Lite получил систему из четырех камер с максимальным разрешением 48 Мп и интеллектуальными алгоритмами, которые делают фотосъемку проще и понятнее. Основной модуль камеры оснащен объективом с диафрагмой f/1.8 и CMOS-сенсором 1/2 дюйма, который обеспечивает широкий динамический диапазон и чистые снимки с высокой детализацией даже в условиях низкого освещения. Интеллектуальный режим AI Snapshot Mode позволяет делать снимки с выдержкой 1/900 секунды, без проблем захватывая моменты, недоступные человеческому глазу. Благодаря этому режиму пользователи могут получать четкие снимки быстро движущихся объектов.

Широкоугольная камера с разрешением 8 Мп с углом обзора 120° и диафрагмой f/2.4 открывает обширные возможности для съемки пейзажей, интерьеров и больших групп людей. Дополнительная 2 Мп камера для макросъемки способна снимать с расстояния всего 4 см и предлагает по-новому взглянуть на привычные окружающие предметы, поискать вдохновение в крупных планах цветов, растений и других мелких объектов. Также смартфон оснащен модулем на 2 Мп с диафрагмой f/2.4 для определения глубины резкости в портретном режиме и формирования реалистичного эффекта размытия заднего плана, позволяя получать фотографии студийного уровня с помощью смартфона.

Любителям селфи новый Honor 10X Lite предлагает качественную фронтальную камеру с разрешением 8 Мп и улучшенными алгоритмами коррекции портретов.

Новый Honor 10X Lite имеет предустановленный магазин приложений AppGallery, который продолжает успешно развиваться, привлекая лучших разработчиков приложений и производителей контента со всего мира. На сегодняшний день к платформе присоединились уже более 1,8 миллиона разработчиков и уже сейчас доступны все сервисы Яндекса, платежные сервисы SberPay, Huawei Pay и Кошелек, которые поддерживают бесконтактную оплату с помощью интегрированного модуля NFC. А представленный недавно в России поисковый сервис для скачивания популярных приложений Petal Search позволяет быстро находить любые приложения.

Цена и доступность

Honor 10X Lite будет доступен для предзаказа с 6 ноября в интернет-магазине Honor и в других каналах партнеров бренда по рекомендованной розничной цене 16 990 руб. Предзаказ продлится до 19 ноября. Только в этот период смартфон можно будет приобрести по эксклюзивной цене со скидкой от 4 000 рублей, а также получить дополнительную скидку при подписке на сайте Honor. В продажу смартфон Honor 10X Lite поступит 20 ноября.