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Мосметро в партнерстве с ВТБ, Google и Mastercard запустили сервис моментальной оплаты проезда

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Владельцы мобильных устройств с платежным сервисом Google Pay и картой Mastercard теперь могут мгновенно оплатить проход в Московский метрополитен и МЦК. Для этого достаточно просто включить экран на смартфоне и поднести его к считывателю на турникетах, оборудованных для приёма банковскиx карт. Банк ВТБ моментально проведет операцию.

В ближайшее время новый функционал будет доступен также держателям карт других платежных систем, представленных в Google Pay в России. Для совершения оплаты необходимо заранее выбрать в своем телефоне сервис Google Pay как основной вид платежа.

Раньше пассажирам требовалось разблокировать телефон, ввести код-пароль или произвести другие манипуляции, что создавало неудобства и отнимало время, особенно в условиях пандемии или холодной погоды, когда пассажиры в перчатках и маске.

«Продолжаем внедрять все новые сервисы, которые упрощают оплату прохода в метро. И видим, что безналичный способ оплаты с каждым днем становится все востребованнее у пассажиров. Новый сервис от Google крайне актуален в период борьбы с вирусом: не нужно снимать перчатки, чтобы вводить пароль на телефоне – достаточно включить экран смартфона», – сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Банк ВТБ, являясь оператором процессинговых услуг для транспорта г. Москвы, постоянно находится в поиске новых решений, которые в первую очередь нацелены на упрощение жизни граждан. Возможность оплаты проезда с помощью телефона – это очевидное преимущество новой технологии. Смартфон стал неотъемлемой частью жизни практически каждого из нас, именно поэтому использование данного продукта максимально удобно, а осуществление платежа проходит быстро, что особенно важно в условиях пандемии», – отметил начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов.

«Mastercard делает всё возможное для того, чтобы россиянам были доступны передовые инновации в сфере платежей. Мы первыми представили в России бесконтактную технологию оплаты, в том числе и на транспорте, и в Московском метрополитене. И наше недавнее исследование показывает, что россияне активно используют этот способ оплаты: 78% выбирают его за безопасность», – сказал Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России.

Оплатить поездку в метро можно банковскими картами ведущих платежных систем, в том числе с помощью сервисов Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay, Huawei Pay, МИР Pay, China Union Pay и другими. Начиная с 2016 года, Банк ВТБ отвечает за прием безналичной формы оплаты как по банковским картам, так и по платежным приложениям на турникетах метрополитена и МЦК.

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