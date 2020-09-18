Huawei Pay стала доступна для оплаты проезда в Московском метрополитене

Huawei совместно с ГУП «Московский метрополитен» сообщили, что пассажиры столичного метро получили возможность расплачиваться за проезд с помощью бесконтактной системы платежей Huawei Pay.

Сервисом можно воспользоваться на всех станциях московского метрополитена. Чтобы оплатить проезд, достаточно приложить смартфон к турникету, который поддерживает банковскую платежную систему, — оплата производится в одно касание. Функция доступна для смартфонов Huawei и Honor с поддержкой NFC.

Система платежей Huawei Pay поддерживает кредитные и дебетовые карты UnionPay, выпущенные банками-партнерами. Владельцы смартфонов Huawei и Honor могут воспользоваться предустановленным фирменным приложением «Кошелек» Huawei для оплаты с помощью банковской карты.

«Пассажирам не нужно будет отдельно покупать билеты на поездку, достаточно будет воспользоваться собственным смартфоном, который необходимо приложить к турникету. Таким образом, даже не потребуется лишний раз обращаться в кассу. Это сэкономит время поездки», — отметили в пресс-службе Московского метрополитена.

«Мы постоянно совершенствуем фирменные технологии и расширяем функционал смартфонов и собственных сервисов для комфортного пользовательского опыта в России. Поэтому партнерство с Московским метрополитеном — еще один важный шаг на локальном рынке, чтобы предложить все преимущества нашей экосистемы, адаптированной под потребности российских потребителей», — сказал Лео Ли, президент бренда Huawei в России и регионе.