В России выпустили нейровычислитель для ускорения обычного ПК

Разработчик российских нейропроцессоров НТЦ «Модуль» выпустил вычислитель, стыкующийся с материнскими платами компьютеров. С его помощью на ПК можно развернуть нейросеть для цифровой обработки сигналов и изображений.

Нейромодуль для материнской платы ПК

Как выяснил CNews, отечественный научно-технический центр (НТЦ) «Модуль», известный разработками нейропроцессоров, создал нейросетевой вычислитель, который можно подключить в стандартный слот расширения PCIe на материнской плате компьютера.

Новинка получила название NM Card. Разработчики отмечают, что она позволит развернуть на компьютере нейросеть для решения задач цифровой обработки сигналов и изображений.

Областями применения помимо цифровой обработки сигналов и изображений заявлены искусственный интеллект, специализированные высокопроизводительные вычислительные комплексы, облачная обработка данных, системы машинного зрения, робототехника, телекоммуникационные и связные системы, образование.

Нейромодулm NM Card

На момент выхода публикации «Модуль» не смог объяснить CNews, доступен ли на данный момент вычислитель только на уровне опытных образцов или уже выпускается серийно. Также остались без ответа вопросы о планируемых тиражах, о том, кого в компании считают перспективными клиентами, есть ли уже у новинки конкретные заказчики и о том, какого конкретно эффекта с помощью новинки могут достичь пользователи.

Начинка модуля

Модуль NM Card выполнен на базе чипа (системы на кристалле) К1879ВМ8Я, в состав которой входят 16 тензорных ядер NMC4, которые реализованы на оригинальной вычислительной архитектуре «Модуля». NMC расшифровывается как NeuroMatrix Core.

Помимо них чип дополнен пятью стандартными доступными на рынке ядрами архитектуры RISC (с сокращенным набором команд) ARM Cortex-A5.

Модуль располагает 5 ГБ памяти DDR3L (до 32 ГБ/с). Имеет интерфейс Ethernet со скоростью передачи до 100 Мб/с, четыре высокоскоростных коммуникационных порта с суммарной пропускной способностью до 16 ГБ/с для построения многопроцессорных систем.

Максимальная потребляемая мощность модуля,по заявлениям разработчиков, не превышает 25 Вт. Типовая потребляемая мощность составляет 9 Вт.

Как это должно работать

По всей видимости, на технологическом уровне модуль стыкуется с ПК с помощью созданного компанией (для других модулей) комплекта аппаратных и программных средств для разработки и реализации глубоких нейронных сетей — NeuroMatrix DeepLearning (NMDL). Подтвердить или опровергнуть это предположение «Модуль» CNews не смог.

Именно NMDL был задействован в предыдущей новинке компании — нейровычислителе NM Stick, реализованном в форм-факторе флешки.

Значения производительности NM Card при вычислении некоторых современных глубоких нейронных сетей

На сайте «Модуля» указано, что NMDL состоит из двух частей. Одна часть работает на внешней системе под управлением 64-разрядных ОС Microsoft Windows 7/10 или Linux. Другая часть запускается и работает непосредственно на процессоре вычислительного модуля.

NMDL выполняет обработку информации в соответствии с заданной моделью нейросети, он позволяет запускать предварительно обученную глубокую нейронную сеть на вычислительных модулях, говорится в описании разработчиков.

Из описаний сходных по некоторым параметрам других модулей НТЦ (в иных форм-факторах) можно заключить, что в случае с NM Stick мы имеем дело с так называемым одноплатным компьютером. В изделиях этого класса процессор интегрирован с различными контроллерами и обладает набором интерфейсов ввода-вывода. В общем случае они служат базисом для создания каких-либо полноценных компьютерных систем.

Несколько фактов о «Модуле»

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО НТЦ «Модуль» было зарегистрировано в Москве 26 августа 1992 г. В базе «Контур.фокуса» предполагаемыми учредителями без конкретизации долей указаны НИИ радиоприборостроения и межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел», а также Михаил Яфраков, Hиколай Шабурин, Тамара Чугунова, Александр Трухманов, Владимир Петросов, Светлана Кузнецова, Марина Данилова, Юрий Борисов и Людмила Ефанова.

Юрий Борисов с мая 2018 г. является заместителем главы Правительства России. С 1998 по 2004 гг. он был гендиректором «Модуля». Затем в Федеральном агентстве по промышленности с 2004 по 2008 гг. занимал должности начальника управления радиоэлектронной промышленности и систем управления, заместителя руководителя. С июля 2008 г. по март 2011 г. работал заместителем Министра промышленности и торговли. С марта 2011 г. — первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве. 15 ноября 2012 г. был назначен заместителем Министра обороны.

Гендиректором НТЦ заявлен Андрей Адамов. В базе «Контур.фокус» за «Модулем» числится 79 госконтрактов на общую сумму в 6,1 млрд руб. Наиболее крупные подряды «Модуля» последнего времени связаны с ОКР по линии Минпромторга.

По собственным данным организации, НТЦ «Модуль» был образован в 1990 г. Начиная с 1995 г., компания разрабатывает высокопроизводительные процессорные ядра и аналогово-цифровые системы на кристалле. «В собственности компании вычислительные мощности и технологии, позволяющие проводить наукоемкие исследования и разработки», — пишет организация на своем сайте. — НТЦ “Модуль” является лицензиатом консорциумов HDMI и DCP LLC, имеет аттестованное и оснащенное современным оборудованием сборочное производство, обеспечивающее мелкосерийный выпуск встраиваемых компьютеров и модулей».