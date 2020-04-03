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В России создан нейросетевой вычислитель на флешке

ПО Бизнес Интеграция Электроника Техника
, Текст: Денис Воейков

Российский разработчик электроники НТЦ «Модуль» создал первый в России нейросетевой аппаратно-программный одноплатный компьютер в форм-факторе флешки. В настоящий момент для него дорабатывается ПО для стыковки с внешними системами.

Нейросеть — на флешке

Как выяснил CNews, отечественный научно-технический центр (НТЦ) «Модуль» создал первый в нашей стране компактный нейросетевой вычислитель в форм-факторе USB Flash drive, который ориентирован не только на корпоративное, но и личное использование.

На последнее обстоятельство и уникальность изделия в разговоре с CNews указал представитель разработчика Иван Шарошкин. «Оно может очень пригодиться частным лицам, — отметил он. — Это, пожалуй, первый в России нейросетевой аппаратно-программный продукт в форм-факторе флешки».

Новинка получила название NM Stick. Этот модуль, по заверению его создателей, предназначен для использования в качестве портативной платформы для приема, обработки, хранения и передачи потоков данных в составе ПК, систем цифровой обработки сигналов и машинного зрения. Областями применения заявлены нейронные сети и искусственный интеллект, телекоммуникационные системы, робототехнические комплексы, беспилотные летательные аппараты, системы автоматизации процессов.

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НТЦ Модуль выпустил компактный нейросетевой вычислитель NM Stick

Какого конкретно эффекта с помощью новинки могут достичь компании и частные лица, «Модуль» не уточняет.

«Пока примеров фактического применения NM Stick нет, так как ПО под него на завершающей стадии разработки, — сообщил Иван Шарошкин CNews, — Однако пилотные экземпляры модуля уже выпущены».

Как это работает

В компании рассказали CNews, что на технологическом уровне модуль стыкуется с внешними системами с помощью созданного ею (для других модулей) комплекта аппаратных и программных средств для разработки и реализации глубоких нейронных сетей — NeuroMatrix DeepLearning (NMDL). Именно он сейчас дорабатывается под NM Stick.

На сайте «Модуля» указано, что NMDL состоит из двух частей. Одна часть работает на внешней системе под управлением 64-разрядных ОС Microsoft Windows 7/10 или Linux. Другая часть запускается и работает непосредственно на процессоре вычислительного модуля.

NMDL выполняет обработку информации в соответствии с заданной моделью нейросети, он позволяет запускать предварительно обученную глубокую нейронную сеть на вычислительных модулях, говорится в описании разработчиков.

Из описаний сходных по некоторым параметрам других модулей НТЦ (в иных форм-факторах) можно заключить, что в случае с NM Stick мы имеем дело с так называемым одноплатным компьютером. В изделиях этого класса процессор интегрирован с различными контроллерами и обладает набором интерфейсов ввода-вывода. В общем случае они служат базисом для создания каких-либо готовых компьютерных систем.

Начинка модуля

NM Stick создан «Модулем» на своем 65-нанометровом процессоре 1879ВМ6Я, реализованном на базе ядра собственной разработки NMC (NeuroMatrix Core), уникальной микропоцессорной архитектуры, как ее называют в самой компании. Чип принадлежит к четвертому поколению развития идей, которые первую свою реализацию получили еще в 1990-х годах. Первый чип, как уверяют разработчики, «произвел фурор на выставке Cebit в немецком Ганновере в 1998 г. и был лицензирован Fiujitsu».

1879ВМ6Я содержит два процессорных ядра NMPU0 и NMPU1, каждое из которых включает RISC-процессор (с сокращенным набором команд) и векторный сопроцессор. Первый 64-разрядный сопроцессор предназначен для выполнения векторно-матричных операций над целочисленными данными переменной длины от 1 до 64 разрядов. Второй 64-разрядный сопроцессор предназначен для векторных операций с плавающей точкой.

Что касается нейромодуля NM Stick, то он имеет 512 МБ памяти типа DDR2. Оснащен интерфейсом USB 2.0 HS и светодиодной индикацией. Номинальное напряжение питания — 5 В. Средняя типовая потребляемая мощность — 2 Вт, максимальная потребляемая мощность — не более 3 Вт. Габаритные размеры: 87,0 х 34,0 х 12,0 мм. Изделие выпускается как в пластиковом, так и в металлическом корпусе. В первом случае диапазон рабочих температур находится в пределах от 0 до 40 °C, во втором — от 0 до 60 °C. Максимальная масса модуля — не более 100 г.

Несколько фактов о «Модуле»

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО НТЦ «Модуль» было зарегистрировано в Москве 26 августа 1992 г. В базе «Контур.фокуса» предполагаемыми учредителями без указания долей указаны НИИ радиоприборостроения и межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел», а также Михаил Яфраков, Hиколай Шабурин, Тамара Чугунова, Александр Трухманов, Владимир Петросов, Светлана Кузнецова, Марина Данилова, Юрий Борисов и Людмила Ефанова.

Юрий Борисов с мая 2018 г. является заместителем главы Правительства России. С 1998 по 2004 гг. он был гендиректором «Модуля». Затем в Федеральном агентстве по промышленности с 2004 по 2008 гг. занимал должности начальника управления радиоэлектронной промышленности и систем управления, заместителя руководителя. С июля 2008 г. по март 2011 г. работал заместителем Министра промышленности и торговли. С марта 2011 г. — первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве. 15 ноября 2012 г. был назначен заместителем Министра обороны.

Гендиректором НТЦ заявлен Андрей Адамов. В базе «Контур.фокус» за «Модулем» числится 75 госконтрактов на общую сумму в 5,6 млрд руб. Наиболее крупные подряды «Модуля» последнего времени связаны с ОКР по линии Минпромторга.

По собственным данным организации, НТЦ «Модуль» был образован в 1990 г. Начиная с 1995 г., компания разрабатывает высокопроизводительные процессорные ядра и аналогово-цифровые системы на кристалле. «В собственности компании вычислительные мощности и технологии, позволяющие проводить наукоемкие исследования и разработки», — пишет организация на своем сайте. — НТЦ “Модуль” является лицензиатом консорциумов HDMI и DCP LLC, имеет аттестованное и оснащенное современным оборудованием сборочное производство, обеспечивающее мелкосерийный выпуск встраиваемых компьютеров и модулей».

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