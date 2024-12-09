Три изделия АО НТЦ «Модуль» включены в Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр радиоэлектронной продукции

Научно-технический центр «Модуль» (АО НТЦ «Модуль») сообщает о внесении в «Реестр российской промышленной продукции» (ПП РФ 719 от 17.07.2015) и «Единый реестр радиоэлектронной продукции» (ПП РФ 878) трех изделий собственной разработки: модуля NM Quad, модуля NM Card Mini и модуля NM Mezzo Mini. Все три изделия выполнены на базе микросхемы К1879ВМ8Я (разработки АО НТЦ «Модуль»). Об этом CNews сообщили представители АО НТЦ «Модуль».

Модули NM Card mini и NM Quad решают задачи цифровой обработки сигналов и реализации обученных сверточных нейронных сетей в составе ПК, АРМ и серверов (в том числе специализированных серверов для задач искусственного интеллекта).

NM Mezzo mini решает задачи цифровой обработки сигналов и реализации обученных сверточных нейронных сетей в составе малогабаритных встраиваемых решений: промышленных одноплатных нейрокомпьютеров, бортовых вычислительных блоков с поддержкой функций машинного зрения. В реестры включены все исполнения NM Mezzo mini.

Внесение NM Quad, NM Card Mini и NM Mezzo Mini в реестры дает возможность заказчикам приобретать изделия в рамках закупок по программе импортозамещения, а также повышать уровень локализации своих конечных продуктов.

В настоящее время все три модуля доступны для заказа в компании.