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НТЦ Модуль NM Mezzo Mini

NM Mezzo mini  решает задачи цифровой обработки сигналов и реализации обученных сверточных нейронных сетей в составе малогабаритных встраиваемых решений: промышленных одноплатных нейрокомпьютеров, бортовых вычислительных блоков с поддержкой функций машинного зрения.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.12.2024 Три изделия АО НТЦ «Модуль» включены в Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр радиоэлектронной продукции 1
23.03.2023 НТЦ «Модуль» открыл удаленный доступ к своим продуктам 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

НТЦ Модуль и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 66 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25354 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4747 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1574 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12110 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8706 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12758 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 638 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2045 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21971 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27241 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33261 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1087 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10145 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28104 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Quad - NM Quad 6 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2382 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix DeepLearning - NMDL 4 1
C/C++ - Язык программирования 885 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 716 1
Huawei NM Card - Huawei Nano Memory Card - Карта памяти 13 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 31 1
Microsoft Windows 16830 1
Linux OS 11462 1
Эль-Хажж Халиль 3 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33493 2
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 49 1
Mezzo - телеканал 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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