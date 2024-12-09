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НТЦ Модуль NM Mezzo Mini
NM Mezzo mini решает задачи цифровой обработки сигналов и реализации обученных сверточных нейронных сетей в составе малогабаритных встраиваемых решений: промышленных одноплатных нейрокомпьютеров, бортовых вычислительных блоков с поддержкой функций машинного зрения.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|09.12.2024
|Три изделия АО НТЦ «Модуль» включены в Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр радиоэлектронной продукции 1
|23.03.2023
|НТЦ «Модуль» открыл удаленный доступ к своим продуктам 1
НТЦ Модуль и организации, системы, технологии, персоны:
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33493 2
|Latency - задержка во время исполнения заданных операций 49 1
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