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НТЦ Модуль МодульМед
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|28.06.2021
|Началось тестирование российского ПО для распознавания COVID-19 на отечественных нейропроцессорах 3
|01.02.2021
|НТЦ «Модуль» разработал программное обеспечение для диагностики пневмонии 2
Публикаций - 3, упоминаний - 7
НТЦ Модуль и организации, системы, технологии, персоны:
|НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 66 2
|НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 12 1
|Данилова Марина 9 1
|Адамов Андрей 8 1
|Ефанова Людмила 9 1
|Чугунова Тамара 9 1
|Шабурин Hиколай 9 1
|Мохнаткин Алексей 7 1
|Савинков Илья 4 1
|Борисов Юрий 122 1
|Петросов Владимир 9 1
|Кузнецова Светлана 16 1
|Трухманов Александр 9 1
|Яфраков Михаил 9 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165062 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47372 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456816, в очереди разбора - 727715.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456816, в очереди разбора - 727715.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.