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НТЦ Модуль МодульМед

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.06.2021 Началось тестирование российского ПО для распознавания COVID-19 на отечественных нейропроцессорах 3
01.02.2021 НТЦ «Модуль» разработал программное обеспечение для диагностики пневмонии 2

Публикаций - 3, упоминаний - 7

НТЦ Модуль и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 66 2
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 12 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 110 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
РЦУД и РТ ФГАУ - Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий 5 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2838 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3846 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 172 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12758 2
U-net - архитектура 9 2
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4747 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25354 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7815 2
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21971 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 646 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 662 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13807 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3966 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1050 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4187 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4998 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 408 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 31 2
Age of Kings 2 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1346 1
Huawei NM Card - Huawei Nano Memory Card - Карта памяти 13 1
НТЦ Модуль - NM Stick - Нейросетевой вычислитель 3 1
Данилова Марина 9 1
Адамов Андрей 8 1
Ефанова Людмила 9 1
Чугунова Тамара 9 1
Шабурин Hиколай 9 1
Мохнаткин Алексей 7 1
Савинков Илья 4 1
Борисов Юрий 122 1
Петросов Владимир 9 1
Кузнецова Светлана 16 1
Трухманов Александр 9 1
Яфраков Михаил 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 165062 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47372 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11230 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3817 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33493 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 839 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11507 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6679 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 229 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 473 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 199 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7033 1
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 8 2
ФМБА России - ФНКЦ детей и подростков Федерального медико-биологического агентства 1 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 272 1
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