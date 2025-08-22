Решение STORAGE от ARGO.TECH — это программный комплекс хранения данных с настраиваемой архитектурой. Он ориентирован на использование в программно-аппаратных комплексах для хранения данных (Storage Node Appliance). Данный подход позволяет заказчику модульно и без остановки системы продолжить расширение своей IT-инфраструктуры.