Treolan начинает поставки продукции компании «Арго технолоджи ист»

Treolan (входит в группу «Ланит») подписал соглашение о сотрудничестве с «Арго технолоджи ист». Компанией запатентовано программное обеспечение «Система хранения данных Арго» (СХД «Арго») на базе собственной операционной системы.

СХД «Арго» применяется для долговременного хранения больших объемов данных (Big Data) и архивов, построения систем цифрового видео, создания кластеров аналитики и резервного копирования данных, развертывания сетевых файловых хранилищ NAS. Используется для замены облачного решения Amazon S3 на локальное с совместимым интерфейсом и для построения инфраструктуры VDI и т. д. ПО обеспечивает непревзойденную масштабируемость, надежность хранения и обработки данных и высокую степень их защиты. СХД «Арго» включена в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Специалисты компании создали удобную систему управления, внедрив в нее средства мониторинга и отчетности с возможностями оповещения, чтобы клиент постоянно мог контролировать рабочий процесс. Разработчики всегда находятся на связи с заказчиками и готовы проконсультировать по любым вопросам и оказать техническую поддержку.

«Арго технолоджи ист» предоставляет возможность проведения тестирования удаленно на ресурсах собственных лабораторий (Москва и Санкт-Петербург). Оно проводится с использованием виртуализации и по сценарию заказчика.

Вся продукция вендора поставляется Treolan под заказ.

Владимир Пензиков, руководитель группы Treolan: «Мы продолжаем активно расширять линейку передовых информационных технологий в продуктовом портфеле Treolan. Вместе с “Арго технолоджи ист” у нас появится возможность реализовать интересные проекты и удовлетворить запросы самых требовательных заказчиков».

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Галина Синицына, руководитель направления «Арго технолоджи ист»: «Наша компания с удовольствием представляет партнерам и заказчикам Treolan результаты своих многолетних разработок – эффективное и надежное программное обеспечение, доступное в современных реалиях, диктующих ИТ-компаниям необходимость создания российской базы программных продуктов».

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Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня это широкопрофильный ИТ-дистрибьютор. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит»– 14,1 тыс. человек.