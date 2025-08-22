Получите все материалы CNews по ключевому слову
Арго Технолоджи Ист Argo.Tech
ARGO.TECH - разработчик отечественных IT-решений для гос и корпоративного сектора.
УПОМИНАНИЯ
Арго Технолоджи Ист и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
|Лянд Игорь 1 1
|Савинков Илья 3 1
|Синицына Галина 1 1
|Пензиков Владимир 4 1
|Кучинский Андрей 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379532, в очереди разбора - 738731.
Создано именных указателей - 181495.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.