Argo.Tech представила локальное S3-хранилище с запуском от одного узла — решение для среднего сегмента, совместимое с российскими платформами

В ноябре 2025 г. Argo.Tech, российская компания, создающая программные комплексы хранения данных и решения на базе искусственного интеллекта, завершила тестирование прототипа локального объектного хранилища с поддержкой S3 API и готовит продукт к выводу на рынок. Новое решение ориентировано на компании среднего сегмента, которым важно хранить растущие объёмы данных внутри собственной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Argo.Tech.

На российском рынке объектного хранения растет спрос на локальные решения, которые можно развернуть в своем периметре без зависимости от облачных платформ. Сейчас рынок условно разделён на два направления: крупные инфраструктурные провайдеры, предлагающие объектное хранение как сервис, и организации, разворачивающие собственные системы внутри периметра. При этом потребность среднего сегмента остается закрытой не полностью: многим компаниям требуется масштабируемое и экономичное хранилище без избыточности крупных корпоративных платформ.

На этом фоне S3-совместимые системы становятся одним из базовых элементов современной ИТ-архитектуры — благодаря гибкости масштабирования, отказоустойчивости и предсказуемой стоимости владения. Работа Argo.Tech с объектным хранением в составе Storage показала, что существующие решения нередко требуют крупных стартовых конфигураций и предъявляют высокие требования к инфраструктуре, что затрудняет внедрение в среднем сегменте.

Новый продукт Argo.Tech создан для того, чтобы закрыть эту нишу. Это локальное объектное хранилище с поддержкой S3 API, которое можно развернуть с одного узла и увеличивать по мере роста данных - от минимальных конфигураций порядка 1 ТБ до петабайтного масштаба при расширении числа узлов и стоек. Такой подход снижает порог входа и позволяет компаниям внедрять объектное хранение без необходимости запускать сразу крупный кластер, что является стандартным требованием для многих решений на рынке.

Решение не привязано к конкретному производителю оборудования. Подтверждена совместимость с российскими платформами «Норси-Транс», «Крафтвей», «Ютинет» и другими вендорами, что позволяет использовать систему как в существующих инфраструктурах, так и при переходе на отечественное оборудование без переработки архитектуры.

Архитектура хранилища построена без единой точки отказа. При выходе узлов из строя запросы автоматически перераспределяются внутри кластера, а данные продолжают обслуживаться за счёт репликации. Поддерживаются уровни репликации RF=1/2/3 и схема Erasure Coding Reed–Solomon (10,4), позволяющая экономить место при работе с большими объёмами данных. Система поддерживает NVMe-, SSD- и HDD-накопители, объекты размером до 5 ТБ, неограниченное количество бакетов и вложенных каталогов. Доступны механизмы версионирования объектов, политики хранения и TTL, а также геораспределtнная репликация между узлами и ЦОДами.

Объектное хранилище создано на базе программной платформы ISCRA, которая используется и в других продуктах Argo.Tech. За счёт этого заказчики получают единый программный стек для разных типов хранения данных - вне зависимости от оборудования или сценария использования. Такой подход упрощает эксплуатацию, мониторинг и дальнейшее развитие инфраструктуры. В отличие от ряда производителей, разделяющих решения на разные продуктовые группы и операционные системы, Argo.Tech использует единый программный комплекс, что повышает предсказуемость и упрощает управление.

«Мы создаtм локальное объектное хранилище, которое не требует больших стартовых затрат, масштабируется по мере роста бизнеса и не зависит от поставок конкретного оборудования. Такой продукт особенно востребован компаниями среднего сегмента, которым важно контролировать данные внутри собственной инфраструктуры», — cказал Артем Гущин, директор по стратегическому развитию Argo.Tech.

Решение уже продемонстрировало стабильную работу в пилотных инсталляциях, и компания готовится к его широкому внедрению у заказчиков. Локальное S3-совместимое хранилище станет частью линейки Argo.Tech и будет предложено как решение для импортонезависимой ИТ-инфраструктуры среднего и корпоративного сегмента.