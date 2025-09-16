Разделы

Argo.Tech и МИРЭА объявили о создании совместного проекта

Argo.Tech, российская компания, которая создает программные комплексы хранения и решений на базе искусственного интеллекта, и РТУ МИРЭА, технологический ВУЗ России, запустили совместный проект ООО «ЦТТ МИРЭА», специализирующийся на разработке и производстве систем для хранения, обработки и передачи данных. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА.

ООО «ЦТТ МИРЭА» создает СХД, которые ориентированы на работу с большими массивами информации. Это становится возможным благодаря оптимизации с помощью технологий кластеризации и дедупликации. Совместный проект МИРЭА и Argo.Tech стартовал в 2023 г. Уже в 2025 команда представила демоверсию нового продукта.

ООО «ЦТТ МИРЭА» нацелено на импортозамещение и разработку совместных продуктов хранения, чтобы решать ряд прикладных задач. Среди них – блочный доступ, сертификация с PostgreSQL и использование NVMe, что позволяет поддерживать любые высоконагруженные приложения. Кроме того, СХД Гиацинт, сертифицированная русскими разработчиками, обеспечивает импортонезависимые решения виртуальной среды.

Для архивных решений реализована поддержка NL-SAS-дисков большого объема через емкие JBOD-массивы, а функции дедупликации и снапшотов позволяют эффективно управлять и структурировать большие объемы данных. Единая система централизованного хранения поддерживает все типы доступа – ее можно использовать в рамках одного кластера для решения множества задач. Платформа предназначена для функционирования в составе сетей хранения данных и поддерживает одновременную обработку множества видеопотоков.

«Сотрудничество с РТУ МИРЭА – это шаг к будущему, где разработка СХД основана на академических знаниях и высоких отраслевых стандартах. Мы объединяем научную экспертизу вуза и наш технологический опыт, чтобы заложить основу импортонезависимой инфраструктуры. В итоге мы формируем самодостаточную экосистему – от подготовки кадров до реализации готовых решений», – сказал генеральный директор Argo.Tech Андрей Кучинский.

ООО «ЦТТ МИРЭА» способствует интеграции научных и промышленных организаций в сфере систем хранения данных. Сейчас он находится на стадии разработки, его выпуск планируется на конец 2025 – начало 2026.

