Разделы

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

AUXO (ранее работал под брендом Atos) возобновляет сотрудничество по программе стажировки студентов c ВГУ и ВГТУ

AUXO подписал соглашение о сотрудничестве с Воронежским государственным университетом и Воронежским государственным техническим университетом в целях развития программы стажировки в компании для студентов. В этом году программа ориентирована на два ключевых направления: Development Solutions Innovations (DSI) и Enterprise Resource Planning (ERP). Об этом CNews сообщили представители AUXO.

Сотрудничество AUXO (ex. Atos) с воронежскими вузами началось в 2004 г., когда на базе университета был открыт первый учебный центр. Его основная задача — поделиться теоретическими знаниями и практическим опытом работы в ИТ-компании с целью дальнейшего трудоустройства. Каждый год в программе стажировки принимали участие более 150 студентов, а в общей сложности обучение от AUXO прошли более тысячи специалистов.

Возобновление сотрудничества с ведущими воронежскими вузами — важный шаг для AUXO. За более чем 30 лет компании в России ее специалисты накопили значительный опыт в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений для всех отраслей в России.

10 простых шагов: как искать ИТ-специалистов?
Бизнес

***

AUXO — более 30 лет предоставляет комплексные решения в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений для всех отраслей в России. Специалисты международного уровня работают в офисах компании в Москве, Воронеже и Краснодаре, а также удаленно на территории России и стран СНГ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Голицын, ВТБ: В ближайшем будущем персональные советники станут трендом в развитии ИИ

Разработчиков видеоигр из российской студии уволили сразу после выхода долгожданной игры. Студия закрылась, пользователи возненавидели ее главный проект

Мобильный офис для медпредставителей: SberCRM помог автоматизировать бизнес-процессы фармкомпании

ИТ-шникам перестают платить. Доходы сокращаются, работать из дома не дают, нарастает негатив

Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ

Инженер устроил ИТ-погром в крупном банке, когда его уволили за просмотр порно на рабочем месте

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году

Обзор робота-пылесоса Hobot LEGEE-D8: совсем другой уровень уборки

Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях

Показать еще

Наука

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики
Показать еще