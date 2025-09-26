Axenix запустила цикл лекций для студентов лаборатории ИИ в ТвГТУ

Компания Axenix запустила регулярные лекции для студентов, занимающихся в лаборатории искусственного интеллекта (ИИ), созданной на базе Тверского государственного технического университета (ТвГТУ). На этих встречах эксперты компании делятся практическим опытом работы с большими данными и использованием генеративного ИИ в реальных проектах.

Лаборатория, созданная Axenix ровно год назад — в сентябре 2024 г. — стала площадкой, где студенты получили возможность разрабатывать инновационные ИИ-проекты, отвечающие реальным потребностям бизнеса.

За год на базе лаборатории успешно подготовлены и защищены дипломные и магистерские работы по темам, связанным с применением нейросетевых технологий. Среди них — проект по созданию системы распознавания и цифровизации документов, включая техническую документацию по электрическим схемам для ДКС, а также исследования по классификации текстов с использованием алгоритмов BERT и GloVe.

«Мы высоко ценим сотрудничество с компанией Axenix, которое открывает новые возможности для наших студентов. Лаборатория ИИ активно используется в подготовке студентов по профилю «Разработка систем искусственного интеллекта» направления «Программная инженерия», куда в 2024 и 2025 гг. поступили более 50 студентов. Кроме того, к обучению по этой тематике подключились магистранты. Лекции от экспертов Axenix позволят начинающим специалистам глубже погрузиться в практические аспекты ИИ. Уверен, что это сотрудничество укрепляет связь между академическим образованием и индустрией, способствуя подготовке высококвалифицированных кадров», — сказал Александр Калабин, заведующий кафедрой программного обеспечения ТвГТУ.

Условия лаборатории позволяют молодым специалистам предлагать идеи, которые направлены на решение конкретных производственных и бизнес-задач.

«Мы рассчитываем, что лаборатория станет источником подготовки квалифицированных специалистов в области ИИ, которые смогут в дальнейшем влиться в нашу команду или в коллективы других ИТ-компаний. Проект уже зарекомендовал себя как площадка для развития студенческих проектов. Для его дальнейшего продвижения мы планируем проводить открытые лекции наших экспертов и хакатоны по ИИ совместно с ТвГТУ и другими нашими партнерами. Кроме того, рассматриваем возможность приглашения студентов на стажировки в региональный офис компании», — отметил Владимир Селянкин, региональный директор офиса Axenix в Твери.

Открытие ИИ-лаборатории в ТвГТУ стало продолжением стратегического курса компании на сотрудничество с учебными заведениями в регионах присутствия.

«Поддержка университетов, колледжей и технопарков неизменно входит в сферу интересов Axenix. Для нас это и социальная ответственность, и стратегическая инвестиция в будущее: ИТ-компании традиционно начинают работу с будущими сотрудниками еще в период их обучения. В случае с ТвГТУ мы стремились создать современное пространство, соответствующее мировым стандартам, где студенты смогут осваивать ИИ не только как академическую дисциплину, но и как прикладной инструмент для реальных бизнес-задач. Мы видим в этом шаг к формированию сильного ИТ-сообщества в регионе», — отметил управляющий директор Axenix, руководитель сети региональных офисов Дмитрий Горынин.