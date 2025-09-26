Разделы

Бизнес Кадры
|

Axenix запустила цикл лекций для студентов лаборатории ИИ в ТвГТУ

Компания Axenix запустила регулярные лекции для студентов, занимающихся в лаборатории искусственного интеллекта (ИИ), созданной на базе Тверского государственного технического университета (ТвГТУ). На этих встречах эксперты компании делятся практическим опытом работы с большими данными и использованием генеративного ИИ в реальных проектах.

Лаборатория, созданная Axenix ровно год назад — в сентябре 2024 г. — стала площадкой, где студенты получили возможность разрабатывать инновационные ИИ-проекты, отвечающие реальным потребностям бизнеса.

За год на базе лаборатории успешно подготовлены и защищены дипломные и магистерские работы по темам, связанным с применением нейросетевых технологий. Среди них — проект по созданию системы распознавания и цифровизации документов, включая техническую документацию по электрическим схемам для ДКС, а также исследования по классификации текстов с использованием алгоритмов BERT и GloVe.

«Мы высоко ценим сотрудничество с компанией Axenix, которое открывает новые возможности для наших студентов. Лаборатория ИИ активно используется в подготовке студентов по профилю «Разработка систем искусственного интеллекта» направления «Программная инженерия», куда в 2024 и 2025 гг. поступили более 50 студентов. Кроме того, к обучению по этой тематике подключились магистранты. Лекции от экспертов Axenix позволят начинающим специалистам глубже погрузиться в практические аспекты ИИ. Уверен, что это сотрудничество укрепляет связь между академическим образованием и индустрией, способствуя подготовке высококвалифицированных кадров», — сказал Александр Калабин, заведующий кафедрой программного обеспечения ТвГТУ.

Условия лаборатории позволяют молодым специалистам предлагать идеи, которые направлены на решение конкретных производственных и бизнес-задач.

Екатерина Немченко возглавила HR «Авито»
цифровизация

«Мы рассчитываем, что лаборатория станет источником подготовки квалифицированных специалистов в области ИИ, которые смогут в дальнейшем влиться в нашу команду или в коллективы других ИТ-компаний. Проект уже зарекомендовал себя как площадка для развития студенческих проектов. Для его дальнейшего продвижения мы планируем проводить открытые лекции наших экспертов и хакатоны по ИИ совместно с ТвГТУ и другими нашими партнерами. Кроме того, рассматриваем возможность приглашения студентов на стажировки в региональный офис компании», — отметил Владимир Селянкин, региональный директор офиса Axenix в Твери.

Открытие ИИ-лаборатории в ТвГТУ стало продолжением стратегического курса компании на сотрудничество с учебными заведениями в регионах присутствия.

«Поддержка университетов, колледжей и технопарков неизменно входит в сферу интересов Axenix. Для нас это и социальная ответственность, и стратегическая инвестиция в будущее: ИТ-компании традиционно начинают работу с будущими сотрудниками еще в период их обучения. В случае с ТвГТУ мы стремились создать современное пространство, соответствующее мировым стандартам, где студенты смогут осваивать ИИ не только как академическую дисциплину, но и как прикладной инструмент для реальных бизнес-задач. Мы видим в этом шаг к формированию сильного ИТ-сообщества в регионе», — отметил управляющий директор Axenix, руководитель сети региональных офисов Дмитрий Горынин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Российский популяризатор биометрии получил долю в поставщике биометрических устройств для метро, «Микрона» и мест заключения

Екатерина Немченко возглавила HR «Авито»

Производитель iPhone 17выжал все соки из китайских рабочих. Им задерживали зарплату и заставляли работать по ночам

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе

На втором в мире медном руднике катастрофа. На рынке цветмета паника, производители электроники в тревоге

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще