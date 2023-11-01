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Билайн лидирует по скорости и непрерывности мобильного интернета в московском метро

По данным исследования агентства «Телеком Дейли»* билайн третий год подряд занимает лидирующую позицию по средней скорости скачивания контента в тоннелях московского метро, а также по показателю непрерывности предоставления услуги. Этот параметр особенно важен при движении пассажиров в подземке, так как говорит о стабильности и надежности сервиса оператора.

В этом году у билайн средняя скорость скачивания контента во время движения поездов составила 125,2 Мбит/с, что на 25% больше, чем в прошлом году. При этом скорость на станциях достигает в среднем 161 Мбит/с. Таких показателей может быть достаточно для загрузки тяжелых файлов в высоком разрешении, обмена видеосообщениями или фотографиями в мессенджерах и соцсетях.

Кроме этого, показатель непрерывности предоставления услуги также вырос и составил в этом году почти 98%. Это значит, что мобильный интернет будет работать одинаково стабильно, как при ожидании поезда на станции, так и по пути следования пассажиров в метро.

Олег Бирюков, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн): «Каждый год наши клиенты все больше используют мобильный интернет в метро — в среднем на 20-25% год к году. Это значит, что наш сервис востребован, а его качество позволяет, например, смотреть последнюю серию любимого сериала онлайн или подключаться на рабочие встречи по видеосвязи. Я рад, что мы удерживаем сильные позиции уже третий год подряд, несмотря на возрастающие нагрузки на сеть. Этот год также запомнится нам большой стройкой, открытиями новых станций и линий, где с первых дней запуска доступна наша связь для клиентов. И мы обязательно продолжим строить сеть на новых станциях и перегонах в будущем году, чтобы наши клиенты оставались на связи».

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