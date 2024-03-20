Разделы

Телеком
|

Билайн увеличил скорость мобильного интернета на Павелецком вокзале до 230 Мбит/с

билайн модернизировал свою сеть на всей территории Павелецкого вокзала. По результатам внутренних измерений клиентам билайн доступен мобильный интернет со скоростью выше 200 Мбит/с, а максимальная скорость может достигать до 312 Мбит/с.

Такой скорости более чем достаточно для работы необходимых сервисов — от мессенджеров и соцсетей до музыкальных и видеоплатформ. Кроме этого, клиентам билайна доступна технология VoLTE, которая обеспечивает передачу голоса в высоком качестве с эффектом присутствия и не прерывает интернет-сессию во время разговора.

Важным фактором качества связи, кроме скорости, является надежность сети – стабильность передачи данных по пути следования клиента. Так в Москве она выросла в два раза по сравнению с прошлым годом. Это значит, что возможность прерывания связи во время разговора или «подвисание» контента во время просмотра видео значительно сокращается.

Олег Бирюков, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн): «Мы уделяем особое внимание организации связи на ключевых транспортных узлах столицы, так как это вопрос не только удобства, но и безопасности пассажиров. В сотрудничестве с РЖД мы смогли обеспечить всю территорию вокзала связью и создать непрерывный доступ в сеть за счет установки своего оборудования внутри зданий вокзала. Такой подход позволяет организовать более устойчивое и надежное покрытие на вокзале, чтобы клиенты всегда имели возможность быть на связи со своими близкими, построить маршрут или вызвать такси».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Власти проверят, как МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 покрывают сетями 4G остановки и отделения «Почты России»

Максим Пеньков, платформа Сфера: «Защита данных начинается с их деперсонализации»

Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Стоимость «пробива» на черном рынке информации о гражданах России за год выросла в 2,5 раза

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные тренажеры для дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще