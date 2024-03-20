Билайн увеличил скорость мобильного интернета на Павелецком вокзале до 230 Мбит/с

билайн модернизировал свою сеть на всей территории Павелецкого вокзала. По результатам внутренних измерений клиентам билайн доступен мобильный интернет со скоростью выше 200 Мбит/с, а максимальная скорость может достигать до 312 Мбит/с.

Такой скорости более чем достаточно для работы необходимых сервисов — от мессенджеров и соцсетей до музыкальных и видеоплатформ. Кроме этого, клиентам билайна доступна технология VoLTE, которая обеспечивает передачу голоса в высоком качестве с эффектом присутствия и не прерывает интернет-сессию во время разговора.

Важным фактором качества связи, кроме скорости, является надежность сети – стабильность передачи данных по пути следования клиента. Так в Москве она выросла в два раза по сравнению с прошлым годом. Это значит, что возможность прерывания связи во время разговора или «подвисание» контента во время просмотра видео значительно сокращается.

Олег Бирюков, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн): «Мы уделяем особое внимание организации связи на ключевых транспортных узлах столицы, так как это вопрос не только удобства, но и безопасности пассажиров. В сотрудничестве с РЖД мы смогли обеспечить всю территорию вокзала связью и создать непрерывный доступ в сеть за счет установки своего оборудования внутри зданий вокзала. Такой подход позволяет организовать более устойчивое и надежное покрытие на вокзале, чтобы клиенты всегда имели возможность быть на связи со своими близкими, построить маршрут или вызвать такси».