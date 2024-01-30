Билайн улучшил покрытие и надежность связи на трассе Москва–Муром

Технические специалисты компании провели модернизацию сети на участке Москва–Муром федеральной трассы М-12 «Восток». Чтобы улучшить покрытие и надежность связи в дороге было построено 44 новых базовых станций. По результатам внутренних измерений средняя скорость мобильного интернета достигает 70 Мбит/с, а голосовое соединение устанавливается менее чем за пару секунд.

Это значит, что на всем пути следования водителей и пассажиров скорости мобильного интернета будет достаточно для использования разных необходимых в дороге сервисов – от навигации до просмотра видео. Кроме этого, клиентам билайн доступна технология VoLTE, которая обеспечивает передачу голоса в высоком качестве с эффектом присутствия и не прерывает интернет-сессию во время разговора.

Устойчивое покрытие на всем участке протяженностью 600 км обеспечивают сотни базовых станций, расположенных вдоль дороги, а также в прилегающих населенных пунктах.

Олег Бирюков, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн): «В своей работе мы стремимся сделать так, чтобы наши клиенты были на связи в любом месте, где бы они не находились. Надежная связь в дороге – это возможность пользоваться полезными и развлекательными приложениями: от навигатора до музыкальных и видеосервисов, что значительно упрощает путь и делает его интересней. Трасса Москва–Муром – это одно из направлений, где мы значительно улучшили покрытие. За последние несколько лет мы сделали стабильнее связь на ключевых дорогах из Москвы до близлежащих городов».