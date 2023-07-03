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билайн увеличил на 40% среднюю скорость мобильного интернета на БКЛ

Теперь мобильный интернет билайн работает на Большой кольцевой линии московского метрополитена на 40% быстрее. Технические специалисты компании модернизировали существующую инфраструктуру на линии для того, чтобы предоставлять клиентам билайн более качественную связь во время движения в метро.

Улучшить качество связи на линии удалось благодаря включению новых дополнительных диапазонов 4G – 800 и 2100. В результате общее количество обслуживающих БКЛ базовых станций выросло на 15% до 248 штук. Каждый из этих диапазонов выполняет свою роль. Например, 800 диапазон позволяет базовой станции увеличивать радиус действия сети, а 2100 – большему числу клиентов одновременно пользоваться ресурсом сети.

На новых и действующих станциях Большой кольцевой линии скорость мобильного интернета билайн может достигать 250 Мбит/с. Таких показателей может быть достаточно для просмотра видео в высоком разрешении и для использования популярных сервисов в интернете.

Отметим, что по данным исследования, проведенного информационно-аналитическим агентством «Телеком Дейли» в марте 2023 года, билайн лидирует по стабильности и непрерывности мобильного интернета на Большой кольцевой линии. То есть, во время движения поездов клиенты билайн могут оставаться на связи и с комфортом пользоваться сервисами в интернете.

Олег Бирюков, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»: «Оставаться всегда на связи для многих москвичей является ключевой ежедневной потребностью и наша задача закрыть эту потребность. Ежедневно миллионы жителей и гостей столицы спускаются в метро и для них стало уже привычным качество связи как на станциях, так и во время движения поездов. Но с ростом качества, растет и потребление, поэтому мы не останавливаемся на достигнутом и сделали нашу сеть на самом популярном транспорте города еще более быстрой и доступной».

Билайн обеспечил связь на протяжении всей Большой кольцевой линии, чтобы клиенты компании могли оставаться на связи в пути. Важно, что кроме мобильного интернета 4G, клиентам оператора также доступна услуга VoLTE (передача голоса через сеть 4G). А это значит, что в метро, как и в городе, есть возможность одновременно разговаривать по телефону и продолжать сессию в интернете без прерывания на время разговора.

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