Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля


СОБЫТИЯ

25.12.2025 МТС обеспечила связью новый комплекс детской больницы святого Владимира 1
25.06.2025 «Билайн» разогнал интернет в Красногорске 1
19.06.2025 «МегаФон» проведет цифровую трансформацию Подмосковья 1
05.02.2025 МТС улучшила качество мобильной связи в Детском клиническом центре имени Рошаля 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9956 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14329 1
Наукоград - технопарк 150 1
МКНЦ им. А. С. Логинова ГБУЗ - Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова 4 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 241 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3306 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8481 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17140 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1276 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1099 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 947 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2038 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 564 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9378 1
Помбухчан Хачатур 31 1
Поляков Дмитрий 50 1
Бирюков Олег 38 1
Рошаль Леонид 8 1
Воробьев Андрей 186 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8148 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45849 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 2
Россия - РФ - Российская федерация 157395 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 41 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 437 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2185 1
Здравоохранение - Реабилитация 418 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10354 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3779 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 29 1
