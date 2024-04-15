билайн и ГК ФСК заключили партнерское соглашение о развитии услуг связи в жилых комплексах Москвы

билайн и ГК ФСК договорились о стратегическом сотрудничестве в области развития услуг мобильной связи на территории объектов недвижимости девелопера.

Приоритетной задачей сотрудничества является предоставление оператору возможности еще на этапе застройки объектов осуществить подключение телекоммуникационного оборудования для организации надежной и качественной связи на территории жилых комплексов. Такой подход позволяет решить проблему отсутствия телекоммуникационных услуг на момент сдачи квартир.

По условиям соглашения ГК ФСК предоставляет доступ ко всей необходимой инфраструктуре для подключения оборудования билайн внутри зданий (indoor-решение). Такое решение улучшает доступность мобильной сети не только в квартирах, но и в шахтах лифтов и подземной парковке. А это значит, что жильцы дома смогут всегда принять звонок или продолжить пользоваться интернетом без зависаний и обрывов.

Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн): «Я рад, что в сотрудничестве с крупнейшими застройщиками Москвы у нас есть возможность предоставлять нашим клиентам качественный сервис в новых домах. Решить проблему доступности связи даже там, куда обычно не проникает сигнал из-за плотности стен или особенностей материалов, – задача, которую можно решить только в партнерстве. Наше оборудование создаст надежное покрытие мобильной сетью, а качество связи позволит клиентам компании пользоваться всеми необходимыми сервисами для работы, учебы или развлечений дома».

Пётр Кирилловский, директор департамента развития продукта ГК ФСК: «Сегодня телеком-услуги являются частью повседневной жизни любого активного жителя города. Поэтому обеспечение объекта качественной мобильной связью является нашей прямой обязанностью, чтобы переезд в новый дом для нашего клиента был максимально бесшовным».