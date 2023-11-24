«Билайн» открыл офис агентов связи в «Кидзании»

19 ноября 2023 г. состоялось открытие офиса агентов связи «Билайн» (4+) в парке профессий «Кидзания» в ТЦ «Авиапарк». «Кидзания» – это реалистистичный город для детей, где можно освоить более 150 различных профессий, и в том числе получить лицензию агентов связи «Билайн». Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Каждый ребенок старше четырех лет получит возможность попасть в офис «Билайн» и попробовать себя в роли агента связи. Во время активности дети будут бороться с хакерами и предотвращать взлом сети «Билайн», которая обеспечивает работу всех городских систем.

За прохождение испытаний дети получат сертификат секретного агента на 15 кидzо (внутренняя валюта города) и смогут потратить его на мерч с командой апперов «Билайна».

Родители в это время смогут отдохнуть в лаундж-зоне «Билайн», где можно зарядить девайсы или просто попить кофе.

Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «Вымпелком» («Билайн»): «Каждый из нас в детстве мечтает о будущем с особым трепетом. Для детской мечты нет преград. Я рад, что у наших детей есть возможность окунуться в атмосферу большого города и жизни в нем уже с ранних лет, попробовать разные профессии и, возможно, утвердиться в своей мечте или открыть для себя что-то новое. Особенно приятно, что теперь «Билайн» стал частью детской вселенной «Кидзании» как компания, которая не только предоставляет связь, но также создает безопасную среду в интернете, спасая город от киберпреступников вместе с юными агентами связи».

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ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») — цифровая компания, которая, помимо услуг связи, развивает собственные компетенции в области финтеха, решений на базе ИИ для медицины, образования, сервисов видео- и аудио аналитики, решений для умного города, а также ESG.