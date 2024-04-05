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билайн блокирует более 1 млн спам-звонков в Москве ежемесячно

билайн для защиты своих клиентов от спам-звонков блокирует более 1 млн вызовов на мобильные номера москвичей каждый месяц. Билайн вычисляет и блокирует звонки с помощью искусственного интеллекта до того, как они поступают клиенту. Рекордное количество блокировок спам-звонков на номера клиентов билайн случилось в марте – 2, 130 млн.

Это стало возможно благодаря ряду технологических решений, которые реализованы на сети оператора, в частности, таких услуг, как «Виртуальный помощник». Количество подключений данной услуги в Москве за последний месяц выросло в 2 раза.

В компании также запустили технологию, которая по умолчанию позволяет идентифицировать потенциально нежелательный вызов. С ее помощью на экране клиента появляется предупреждение о спаме и мошенниках. Решение полностью функционирует на стороне оператора и не требует от клиента установки дополнительного приложения, что делает его доступным для владельцев кнопочных телефонов.

Кроме этого, билайн был признан самым безопасным мобильным оператором России согласно результатам исследования ComNews Research.

Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн): «Безопасность наших клиентов — один из главных приоритетов компании. Мы стремимся к тому, чтобы клиенты могли знать, кто им звонит, поэтому постоянно совершенствуем свои алгоритмы. В компании уже реализован целый комплекс решений, цель которого – оградить клиентов от нежелательных звонков и мошенничества. И это не только защита от спама и телефонных мошенников, но и борьба с рынком «серых» сим-карт. Это старт реализации технологий в области безопасности, и нас ждет большой путь в партнерстве с крупнейшими игроками на рынке из разных отраслей».

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