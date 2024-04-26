Билайн стал лидером по скорости мобильного интернета и качеству голосовой связи на ЦКАД

По данным аналитического агентства «Телеком Дейли» билайн показал лучший результат по средней скорости мобильного интернета на Центральной кольцевой автодороге (А-113), а также занял первое место по качеству голосовой связи.

Так средняя скорость скачивания контента во время движения автомобиля составила 42,9 Мбит/с, при этом максимальная скорость в сети оператора может достигать 212,3 Мбит/с. Таких показателей более чем достаточно для загрузки тяжелых файлов в высоком разрешении, просмотра видео или общения в мессенджерах и соцсетях. По результатам замеров мобильный интернет билайн доступен практически на всей трассе – 95% 30-минутных роликов на YouTube было просмотрено без обрывов.

Билайн также лидирует по качеству передачи голоса, кроме этого на сети оператора не было зафиксировано обрывов во время измерений голосовой связи.

Для того, чтобы обеспечить надежное покрытие на трассе билайн построил 185 базовых станций, расположенных вдоль дороги. Уверенное покрытие мобильной связи на трассе повышает уровень безопасности клиентов – это возможность пользоваться навигационными и другими онлайн-сервисами.

Билайн уделяет особое внимание развитию инфраструктуры сотовой связи на автомобильных дорогах. В решении этой задачи помогает комплекс технологий, который в билайне называют «умная сеть». Благодаря ей мобильный интернет работает быстрее, сеть автоматически настраивает параметры под текущие обстоятельства, а разные инциденты на сети заранее прогнозируются и факторы, которые к ним могут привести, устраняются до появления.

Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн): «Поездка на автомобиле на дачу или в соседний город может быть рутиной или целым путешествием. И мы сделали так, чтобы в дороге вы всегда были на связи, могли послушать любимую музыку, найти приятное кафе для остановки или ближайшую заправку. Транспортные магистрали Москвы и Подмосковья продолжают развиваться и становятся удобнее и быстрее. Разумеется, наша сеть растёт вместе с ними. В наших планах продолжить развитие надежной связи на дорогах Москвы и области и сделать путь наших клиентов комфортным и безопасным».