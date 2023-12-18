Билайн обеспечил непрерывный доступ к мобильной связи на всех линиях московского метро

В преддверии новогодних каникул специалисты билайн провели проверку качества связи в московском метро. По результатам проведенных измерений не было зафиксировано ни одного обрыва связи во время движений поездов на всех 12 линиях подземки, что говорит о создании оператором непрерывного покрытия на всей территории метро.

Мобильный интернет 4G доступен во всех перегонах и платформах, эскалаторах и переходах между станциями. Средняя скорость передачи данных при движении поезда составляет 83 Мбит/с. Лидером по скорости является Некрасовская линия с показателем 146 Мбит/с. На втором месте – Филевская линия с результатом в 119 Мбит/с. Замыкает тройку лидеров Большая Кольцевая линия – 117 Мбит/с. Таких скоростей более чем достаточно для работы различных сервисов – от мессенджеров до видеоплатформ и онлайн-кинотеатров.

Важно, что клиентам билайн в метро доступна технология VoLTE, которая обеспечивает передачу голоса в высоком качестве с эффектом присутствия и не прерывает интернет-сессию во время разговора.

Непрерывный доступ к мобильной связи во время движения пассажиров в метро обеспечивают 1694 базовые станции. Ежемесячно клиенты компании скачивают более 4 Петабайт контента в подземке, что сравнимо с 1,2 млн прослушанных музыкальных треков или с просмотром 226 млн развлекательных видео в социальных сетях.

Кроме этого, проект строительства непрерывной связи в московском метро силами технических специалистов билайн был отмечен национальной наградой «Премия Рунета 2023». Создатели Премии оценили успехи компании в создании надежной связи в метро для миллионов клиентов.

Олег Бирюков, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн): «Для нас лучший результат – это выбор клиента пользоваться нашими услугами каждый день. Кроме скоростных параметров, важным фактором является надежность соединения, и в первую очередь мы делаем ставку именно на этот параметр в работе. Поэтому мы настроили нашу сеть в метро таким образом, чтобы по пути следования пассажиров связь не прерывалась, а видеоконтент не зависал. В будущем году мы продолжим обеспечивать связью новые станции и тоннели метрополитена, запланированные к открытию».