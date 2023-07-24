билайн и ГК «Основа» заключили стратегическое соглашение о развитии услуг связи и ИТ-услуг в Москве

билайн и ГК «Основа» договорились о стратегическом взаимодействии в области развития услуг связи, информационно-телекоммуникационных технологий и ИТ-услуг на территории жилой и коммерческой недвижимости застройщика.

Приоритетной задачей для компаний является предоставление клиентам широкого спектра телекоммуникационных услуг, таких как мобильная и фиксированная связь, цифровое телевидение и другие ИТ-услуги. Для этого стороны соглашения договорились о совместных проектах и мероприятиях, направленных на повышение уровня доступности современных технологий для резидентов ГК «Основа» в Москве.

Одной из важных задач сотрудничества является предоставление возможности оператору еще на этапе застройки объектов осуществить необходимые работы для дальнейшего подключения к услугам связи жилых домов и коммерческой недвижимости ГК «Основа». Это позволит решить проблему отсутствия телекоммуникационной инфраструктуры на момент сдачи квартир или помещений.

Кроме этого, партнеры договорились о совместной работе в области улучшения качества услуг связи. Так, для улучшения доступности и надежности мобильной сети в таких локациях как шахты лифтов, подземная парковка, высокие этажи зданий, будет использоваться решение по установке базовых станций оператора внутри зданий (indoor решение). Такое решение обеспечивает надежный прием сигнала в любой точке здания и на его территории. А это значит, что жильцы дома всегда смогут принять звонок или продолжить пользоваться интернетом без обрывов, в какой части здания они бы не находились.

Первыми комплексами, где уже реализуются и будут реализовываться совместные проекты, станут квартал «Мираполис» на проспекте Мира, комплекс Nametkin Tower на юго-западе Москвы, квартал Very на Миклухо-Маклая, ЖК «UNO.Старокоптевский», а также перспективный проект ГК «Основа» на Силикатном проезде.

В ряде новых объектов застройщика, в тех районах, где сигнал мобильной сети был недостаточно сильный, для обеспечения качественной связью клиентов, оператор планирует увеличивать количество внешних базовых станций (outdoor решение). Кроме этого, планируется, что услуги широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения билайн будут доступны новым жильцам сразу после заселения.

Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн): «В своей работе мы в первую очередь ориентируемся на потребности и ожидания наших клиентов. В партнерстве с ГК «Основа» у нас есть возможность создать качественное покрытие мобильной сети и решить проблему поиска провайдера еще до заселения. Современная инфраструктура, которую мы строим внутри домов, позволяет обеспечить связью не только квартиры, но и более труднодоступные локации: шахты лифтов, подземный паркинг, внутреннюю территорию и так далее. Кроме этого, мы помогаем застройщикам организовать умный дом, системы удаленного доступа и мониторинга для создания не просто комфортной, но и безопасной среды жильцов».

Александр Ручьев, президент ГК «Основа»: «В условиях цифровизации и перехода на новые ИТ-технологии наша компания уделяет огромное внимание современным передовым системам связи на этапе проектирования и строительства своих комплексов. Только партнерство с лидерами в сфере телекоммуникаций позволит идти в ногу со временем и закладывать в наши проекты то, что будет актуально на годы вперед. В своих комплексах мы стремимся обеспечить максимально комфортные условия для проживания, работы и развития, что в современном мире неотрывно связано с бесперебойной мобильной связью и высокоскоростным интернетом. В рамках стратегического партнерства с билайн мы полностью закроем вопрос с бесшовным интернетом на всей территории комплекса, включая подземный паркинг, лифты и все общественные пространства комплекса».