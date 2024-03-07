Вторая очередь новой магистральной линии связи TEA NEXT готова к коммерческой эксплуатации

«Ростелеком» завершил строительство второй очереди новой Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA NEXT) и объявляет о технической готовности линии к началу коммерческой эксплуатации. Высокий потенциал новой линии связи позволил уже на этом этапе задействовать два волокна сверхпроизводительной ВОЛС под собственные нужды. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Новая ВОЛС TEA NEXT соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы Россия — Монголия, Россия — Китай и береговую станцию подводных линий связи в Находке. Вторая очередь новой магистрали протянулась от Санкт-Петербурга до Москвы. Общая протяженность этого высоко востребованного участка сети составляет 765 км.

На основе инфраструктуры TEA NEXT планируется вывести на российский рынок принципиально новый набор услуг по предоставлению в аренду заинтересованным клиентам волоконно-оптической инфраструктуры и необходимых дополнительных ресурсов для организации магистральных сетей связи нового поколения внутри России.

«Проект TEA NEXT призван обеспечить быстрорастущие потребности участников рынка в инфраструктуре волоконно-оптических линий связи для развития цифровой экономики России. При этом проект формирует принципиально новый рынок предоставления телекоммуникационной инфраструктуры как услуги для наших заказчиков, — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. — Важно отметить, что реализация проекта предусматривает использование компонентов российского производства, что создает условия для поддержки отечественных производителей, стимулируя отечественное производство».

«Новая ВОЛС TEA NEXT будет вводится в эксплуатацию поэтапно. В итоге общая длина наземного участка на территории страны составит около 11 тыс. км, что является рекордным расстоянием для наземных магистральных линий во всем мире. Вместе с тем, себестоимость передачи информации в TEA NEXT впервые в истории будет существенно ниже, чем в морских системах, благодаря пропускной способности новейшего кабеля и применяемым перспективным техническим решениям. Таким образом, мы обеспечим потребность в передаче данных между регионами Российской Федерации на долгие годы», — сказал старший вице-президент по технической инфраструктуре «Ростелекома» Алексей Сапунов.

«Компания “Ростелеком” уже сейчас предлагает потенциальным заказчикам в аренду темные волокна (волокна оптического кабеля, еще не задействованные в передаче данных) и каналы 100 Гбит/с на готовых сегментах линии TEA NEXT Идрица Псковской области — Торжок Тверской области, Москва — Санкт-Петербург с возможностью размещения собственного активного оборудования вдоль трассы ВОЛС, — отметила вице-президент по работе с операторами связи «Ростелекома» Наталия Крючкова. — Оперативное обслуживание участков и объектов новой ВОЛС осуществляется специальными высококвалифицированными бригадами “Ростелекома”, что гарантирует высокий уровень сервиса для конечных клиентов».

«При строительстве новой ВОЛС использованы оптические волокна категории G.654Е, которые впервые применяются для строительства ВОЛС в нашей стране и обеспечивают возможность организации самых перспективных и высокоскоростных оптических каналов передачи данных с общей пропускной способностью 19,2 Тбит/с на пару волокон, а также могут использоваться для всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM (Dense Wavelength-Division Multiplexing — современная технология передачи большого числа оптических каналов по одному волокну, спектральное уплотнение оптических сигналов связи)», — отметил генеральный директор «Атлас» Александр Ратушный.

Cтроительство первой очереди линии связи, соединившей города Идрица в Псковской области и Торжок в Тверской области, завершено в конце 2022 г. В декабре 2023 г. «Ростелеком» начал строительство третьей очереди ВОЛС TEA NEXT между городами Торжок в Тверской области и Кяхта в Республике Бурятия на восточной границе России с Монголией. Планируется, что строительство данного участка общей протяженностью около 6300 км закончится до конца 2025 г.

Уже готово более 1300 км трассы в европейской части России.

До конца 2025 г. планируется завершить первый этап целиком, продлив линию до Монголии и Китая. В 2026 г. будет полностью готова вся наземная часть линии связи, которая входит во второй этап стройки, проходящей по территории России. Параллельно будет обеспечена необходимая инфраструктура для международных продлений линий, входящих в третий этап реализации проекта.

Проектная емкость новой ВОЛС составит 96 темных волокон, которые будут использованы в качестве транзитного ресурса для связи Азии и Европы и российскими операторами на территории России. При этом трасса TEA NEXT будет проложена по совершенно новому, оптимальному маршруту. Проект будет иметь особое значение для связи Китая с Европой, т. к. предложит полноценную альтернативу морским кабельным системам из Китая через Индийский океан и Египет.

При строительстве новой ВОЛС используются новейшие оптические волокна с сердцевиной из чистого кварца с ультранизкими потерями, которые обеспечивают возможность использования всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM. Задержка распространения сигнала в новой ВОЛС по маршруту Москва — Владивосток — Москва не превысит 90 мс, Москва — Кяхта — составит не более 60 мс.

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ООО «Атлас» создано в 2020 г. компанией «Ростелеком» в виде специальной проектной компании, с целью реализации проекта «Новой Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи» (TEA NEXT). Являясь оператором проекта, компания «Атлас» предоставляет в пользование выделенные оптические волокна и стойко-места на модульных усилительных пунктах магистрали российским и зарубежным операторам связи, а также корпоративным и ведомственным заказчикам. Инфраструктура TEA NEXT — это основа для развития внутрироссийских и международных магистральных транзитных сетей связи нового поколения на горизонте следующих 25 лет.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.