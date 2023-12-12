«Ростелеком» приступает к строительству третьей очереди новой Трансъевразийской линии связи

«Ростелеком» начинает строительство третьей очереди новой трансъевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС Tea Next), которая протянется между городами Торжок в Тверской области и Кяхта в Республике Бурятия и выйдет на восточную границу России с Монголией. Оператором проекта Tea Next выступает компания «Атлас». Планируется, что строительство данного участка общей протяженностью около 6,3 тыс. км закончится до конца 2025 г.

Таким образом, будет полностью завершен первый этап проекта Tea Next и обеспечена готовность инфраструктуры новой магистральной ВОЛС между основными городами Европейской части России и территории за Уралом и Сибирью, а также возможность использовать инфраструктуру Tea Next для продления в направлении Монголии и Китая.

«Проект Tea Next является одним из ключевых для “Ростелекома”, особенно с учетом приоритетных задач, поставленных “Стратегией развития отрасли связи до 2035 года”, утвержденной Правительством РФ в ноябре этого года. В ней, в частности, отмечена важность модернизации действующих магистральных сетей связи с использованием отечественного оборудования и волоконно-оптического кабеля. Проект напрямую нацелен на наращивание экспортного телекоммуникационного потенциала страны, связанного с ростом трафика, передаваемого между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Клиенты Tea Next смогут арендовать темные волокна и размещать собственное оборудование на усилительных пунктах вдоль маршрута будущей ВОЛС, что позволит организовать новое поколение магистральных сетей связи внутри страны, а также международных транзитных линий между разными регионами мира.

Общая протяженность российского сегмента ВОЛС Tea Next составляет около 11 тыс. км. В конце 2022 г. завершено строительство первой очереди линии связи, соединившей города Идрица в Псковской области и Торжок в Тверской области. Протяженность этого участка магистральной линии связи составила около 560 км.

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При строительстве новой ВОЛС использованы оптические волокна категории G.654, которые впервые применяются для строительства ВОЛС в нашей стране и обеспечивают возможность организации каналов до 400 Гбит/с с общей пропускной способностью до 16 Тбит/с на пару волокон, а также могут использоваться для всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM.

ВОЛС планируется вводить в эксплуатацию поэтапно. Первая и вторая очередь первого этапа общей протяженностью около 1,4 тыс. км, соединяющих Москву и Санкт-Петербург, а также продление между городами Идрица в Псковской области и Торжок в Тверской области, будут запущены в коммерческую эксплуатацию в I квартале 2024 г. До конца 2025 г. планируется завершить первый этап целиком, продлив линию до Монголии и Китая. В 2026 г. будет полностью готова вся наземная часть линии связи, которая входит во второй этап стройки, проходящей по территории России. Параллельно будет обеспечена необходимая инфраструктура для международных продлений линий, входящих в третий этап реализации проекта.