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Цифровизация
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ИТ-компания Omega.Future подписала ряд соглашений о сотрудничестве в области образования

По итогам работы на выставке ExpoElectronica, состоявшейся 11-13 апреля 2023 г. в Москве, компания Omega.Future подписала ряд соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие инженерного и робототехнического образования:

- с Институтом развития профессионального образования и Фондом содействия развитию военного образования заключено соглашение о развитии совместных образовательных проектов;

- с Национальной ассоциацией производителей техники авиации общего назначения в рамках соревнований «Кибердром» — о популяризации цифровых и инженерных профессий, проведении выставок и мероприятий;

- с Ассоциацией участников технологических кружков — о реализации мероприятий «Кружковое движение» Национальной технологической инициативы: проведение олимпиад и конкурсов, работа с абитуриентами и студентами для формирования интереса к технической сфере;

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- с колледжем полиции Москвы — о привлечении студентов к цифровым профессиям, участии в инженерных соревнованиях.

«Omega.Future уделяет большое внимание цифровизации образования и вкладу в развитие инженерных профессий. Мы плодотворно поработали на выставке ExpoElectronica и заключили ряд соглашений, направленных на внедрение наших разработок в систему образования всех уровней», — отметил Сергей Симановский, коммерческий директор Omega.Future.

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