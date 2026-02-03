Разделы

Тиняев Роман


СОБЫТИЯ


03.02.2026 В мире российских смартфонов переполох. Производители срочно переходят на российские компоненты, чтобы вернуться на госзакупки 1
25.11.2024 В России хотят ввести прокатные удостоверения для видеоигр: иностранные продукты обяжут адаптировать под отечественную консоль 1
12.09.2024 Рынок видеоигр будет расти на 5% ежегодно до 2030 года 1
02.04.2024 Миллиарды на импортозамещении. Российский бизнес массово бросился скупать отечественные ОС. Рост продаж колоссальный 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Тиняев Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 70 3
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм 89 1
Microsoft Corporation 25318 1
Ред Софт - Red Soft 1038 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2570 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 796 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 84 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3500 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 14 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 743 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 3
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 525 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 1
Data monetization - Монетизация данных 1837 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4948 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14995 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1151 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 398 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 377 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 432 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 23 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 82 1
FreePik 1486 1
Linux OS 10996 1
Microsoft Windows 16416 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1358 1
VK - My.Games 78 1
Овчинников Василий 18 2
Фролов Денис 66 1
Уточкин Вячеслав 2 1
Прокуронов Владимир 2 1
Путин Владимир 3380 1
Смирнов Алексей 256 1
Михеев Александр 17 1
Сивцев Илья 166 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1409 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10411 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 595 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1780 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6684 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3211 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1364 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
Ведомости 1285 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2199 1
АИИ - Агентство интернет-исследований 2 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 29 1
