Рынок видеоигр будет расти на 5% ежегодно до 2030 года

Strategy Partners, ведущая российская консалтинговая компания, и «Организация развития видеоигровой индустрии» (РВИ) выпустили совместный обзор рынка видеоигр. Компании проанализировали мировую и российскую индустрию, представили тренды и структуру рынка по сегментам и основных игроков, а также определили 3 сценария развития до 2030 г. Об этом CNews сообщили представители «Организации развития видеоигровой индустрии».

В 2023 г. российский рынок видеоигр достиг 176 млрд руб., увеличившись на 4,7% по сравнению с 2022 г. Эти цифры сопоставимы со значениями 2019–2021 гг. Ожидается, что в 2024 г. рост составит 6,1%, а объем рынка — 187 млрд руб.

Согласно базовому прогнозу экспертов Strategy Partners, отечественная индустрия видеоигр будет расти на 5% ежегодно и к 2030 г. составит 257 млрд руб. Базовый сценарий предполагает умеренное увеличение ассортимента новых игр, стагнацию или слабый рост игровой аудитории, сохранение текущих экономических и геополитических условий в России, ограниченные меры государственной поддержки отрасли.

Драйверы российского рынка: развитие информационных технологий, которые упрощают, ускоряют создание игр, делая их более интересными, визуально привлекательными; поддержка индустрии на государственном уровне; рост популярности киберспорта и стриминга; изменения в сфере развлечений и отдыха: видеоигры стали доступным и интересным способом проведения досуга на фоне сложностей с организацией путешествий; это привело в индустрию много новых пользователей.

«Видеоигры — одна из наиболее быстро развивающихся индустрий в ИТ и креативных секторах. Сегодня это большой пласт экономики, который пользуется государственной поддержкой во многих странах, а с недавних пор и в России. Сами видеоигры как явление — больше чем развлечение, это возможность учиться на своих ошибках, не бояться принимать смелые решения. Практически все то, что будет востребовано в будущем обществом и экономикой. Но самое главное, что видеоигры — это одно из лучших и доступных развлечений, в рамках которого мы общаемся, соревнуемся и отдыхаем. Большая часть нашей работы — это улучшение отношения к видеоиграм в обществе, бизнесе и социальной сфере, а также увеличение индустрии и доли российских игр на домашнем рынке. Это серьезная общественная работа поддерживается в том числе благодаря независимой аналитике, которая помогает рынку сориентироваться в условиях исчезновения профильных инвестиций. Именно исследования внутреннего рынка сейчас очень важны для поддержания, восстановления и скорейшего роста индустрии в России», — отметил Василий Овчинников, генеральный директор «Организации развития видеоигровой индустрии».

«Ситуация в отрасли создает множество возможностей для развития и роста российских игровых студий и появления новых компаний. Индустрия сможет расти быстрее, если отечественные игроки будут выходить на рынки дружественных стран. В оптимистичном сценарии развития компании увеличат доход от успешных релизов и вложат средства в дальнейшую разработку новых продуктов. А общий объем рынка вырастет до 327 млрд руб.», — отметил Роман Тиняев, директор практики «Машиностроение и технологии» Strategy Partners.

«Сейчас идет формирование новой поросли игровых студий, нового ландшафта в индустрии. Хотя еще не появились новые звезды, герои и гиганты, но есть перспективы. Возможно, игровому сектору потребуется еще 5–10 лет, чтобы вырасти из состояния «ребенка» в состояние «взрослого», — сказал Вячеслав Уточкин, руководитель образовательной программы «Менеджмент игровых проектов» Высшей школы бизнеса ВШЭ.