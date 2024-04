Миллиарды на импортозамещении. Российский бизнес массово бросился скупать отечественные ОС. Рост продаж колоссальный

Рынок российских ОС показал полуторакратный рост всего за год и превысил 11 млрд руб. Отечественный бизнес стремительно импортозамещает софт, но от закупок иностранных операционных систем через параллельный импорт пока не отказывается.

Импортозамещение заработало

2023 г. оказался очень успешным для рынка российских операционных систем и их разработчиков. Как пишут «Ведомости», он вырос на 57% год к году, составив 11,3 млрд руб. В данном случае речь как о пользовательских операционных системах, так и серверных.

Издание ссылается на статистику компании Strategy Partners. Эксперты подсчитали продажи ОС в сегментах В2В (business to business) и B2G (business to government). Розничные продажи, B2C (business to client) не учитывались, как и прочие факторы.

Итоговый результат рынка оказался выше даже самых оптимистичных прогнозов аналитиков. Они были уверены в росте, но полагали, что он составит не более 44%, а сам рынок в итоге достигнет отметки в 10,4 млрд руб.

Все благодаря бизнесу

Основным драйвером роста рынка российских ОС стали продажи в бизнес-сегменте, В2В. В данном случае речь о компаниях среднего и крупного бизнеса, у которых нет госсобственников, то есть на которые не распространяются требования по обязательному импортозамещению. Согласно статистике, доля этого сегмента рынка отечественных ОС по итогам 2023 г. подскочила до 10%.

DC Studio / FreePik Работникам приходится привыкать к новым системам и тратить рабочее, а иногда и личное время на их изучение

Но импортозамещение в данном случае все же носит принудительный характер. Из-за многочисленных антироссийских санкций компании лишились возможности покупать или продлевать лицензии на иностранный софт, в том числе на операционные системы, например, на Windows американской корпорации Microsoft.

В результате компаниям приходится переходить или на свободное ПО, или на отечественные разработки. Авторы исследования полагают, что отсутствие возможности купить лицензию на иностранный софт в среднесрочной перспективе продолжит толкать рынок к росту.

Госсегмент тоже помогает

Свою лепту в популяризацию российских операционных систем внесли и компании с госучастием, а также госструктуры. Но и здесь импортозамещение носит принудительный характер, но его причины другие, нежели у частного бизнеса.

В госсекторе действует требование об обязательном отказе от иностранного ПО. Для примера, 1 января 2025 г. – это крайний срок перехода на отечественный софт объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) – критически важных сетей и информационных систем субъектов КИИ.

Субъекты КИИ – это , в числе прочих, госорганизации, юрлица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей: транспорта, телекоммуникаций, банковской сферы, атомной энергетики, ТЭК, здравоохранения, науки, металлургии, оборонной, ракетно-космической и химической промышленности.

«Российские ОС – локомотив импортозамещения, который формирует фундамент для дальнейшего расширения использования российского ПО», – заявил изданию директор практики «Машиностроение и технологии» Strategy Partners Роман Тиняев.

Основные игроки рынка

По итогам 2023 г. на российском рынке операционных систем определилось три крупнейших игрока, которые делят между собой почти весь этот рынок.

На третьем месте – компания «Ред Софт» разработчик операционной системы «Ред ОС». На нее приходится 10% рынка.

Вторую строчку заняла компания «Базальт СПО». Она развивает «Альт» – семейство операционных систем, как серверных, так и пользовательских. Ее доля рынка в 2023 г. была на уровне 11%.

Лидер рынка российских ОС – ПАО «Группа Астра», разработчик Astra Linux – одного из самых известных в России и мире отечественных дистрибутивов Linux. Она удерживает 76-процентную долю рынка. Как сообщал CNews, в конце марта 2024 г. Рыночная стоимость пакета акций, принадлежащих Денису Фролову, председателю совета директоров компании «Группа Астра», превысила 102 млрд руб., или $1,1 млрд. Он и его партнер, генеральный директор «Астры», Илья Сивцев поставили цель сделать из компании конкурента Microsoft с выручкой $1 млрд.

Иностранный софт еще в цене

По оценке экспертов, рынок иностранных операционных систем в В2В и B2G в России пока еще может быть больше отечественного, к тому же кратно. Такого мнения придерживается генеральный директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов, о чем он сообщил «Ведомостям».

В розничных продажах это действительно так – например, в 2023 г. доля ноутбуков с предустановленной Windows в России составила 54% (статистика Holodilnik.ru). Но здесь явно наметился спад – в 2022 г. этот показатель был на уровне 61%.