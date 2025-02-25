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Прокуронов Владимир
|25.02.2025
|В Россию запретили завозить игровые консоли из Европейского союза 1
|25.11.2024
|В России хотят ввести прокатные удостоверения для видеоигр: иностранные продукты обяжут адаптировать под отечественную консоль 1
Прокуронов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
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